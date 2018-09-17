Греческий митрополит обвинил Варфоломея в расколе

Кифирская и Антикифирская митрополия входит в Элладскую православную церковь.
Упорство патриарха Варфоломея по предоставлению раскольникам на Украине автокефалии ведет к печальным результатам, Константинопольскому патриарху вместо общения с папой Римским следует объявить покаяние, говорится в заявлении Серафима, которое поступило в распоряжение РИА Новости.
«Я был очень глубоко опечален, услышав о прерывании церковного общения Патриархата России с Вселенским Патриархатом. К этим печальным и плачевным результатам привело упорство Константинопольского Патриархата по предоставлению автокефалии украинским раскольникам, которые отделены от нашей Святой Православной Церкви, то есть от всех православных патриархатов и поместных автокефальных православных церквей и составляют незначительное меньшинство украинского народа», — заявил митрополит.
Серафим напомнил, что до недавнего времени Константинопольский патриархат признавал только каноническую Украинскую Православную Церковь под руководством митрополита Онуфрия.
«Сейчас он по своим личным причинам дает автокефалию раскольникам Украины и пересматривает Священный порядок и каноническую православную архиепископию Украины, которую признает не только Русская православная церковь, но и все другие поместные Православные Церкви», — говорится в документе.
«Раскольники, как известно, не являются Церковью, и общение с ними запрещено Божественными и Святыми Канонами, Апостольскими и Вселенскими Соборами. К чему тогда это упорство и настойчивость Вселенского патриарха Варфоломея по признанию раскольников как автокефальной Церкви? Для провокации расколов и разделений в Единой Всеобщей и Апостольской Церкви Христа?» — говорится в заявлении.
Священнослужитель отметил, что многие смуты были вызваны и спровоцированы решениями Священного Синода, прошедшего на Крите в июне 2016 года, и заявил, что молится за то, чтобы церковь справилась с духовным кризисом и избежала болезненных для единства православной паствы последствий.
Потому что известно от святого Иоанна Златоуста, что «грех раскола не смывается даже мученической кровью.
Константинопольский патриархат ранее сообщил, что «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии» назначил своих экзархов в Киеве.
Синод Русской церкви в пятницу пошел на фактический «разрыв дипломатических отношений» с Константинопольским патриархатом после того, как тот назначил своих экзархов на Украину — каноническую территорию Московского патриархата. В частности, решено прекратить поминовение константинопольского патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений и выйти из структур, где председательствуют представители Константинопольского патриархата.
Отношения Русской церкви с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.