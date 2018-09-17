Греческий митрополит обвинил Варфоломея в расколе

Источник: РИА Новости

Кифирская и Антикифирская митрополия входит в Элладскую православную церковь.

Упорство патриарха Варфоломея по предоставлению раскольникам на Украине автокефалии ведет к печальным результатам, Константинопольскому патриарху вместо общения с папой Римским следует объявить покаяние, говорится в заявлении Серафима, которое поступило в распоряжение РИА Новости.

Читайте также Объединение ведет к расколу

«Я был очень глубоко опечален, услышав о прерывании церковного общения Патриархата России с Вселенским Патриархатом. К этим печальным и плачевным результатам привело упорство Константинопольского Патриархата по предоставлению автокефалии украинским раскольникам, которые отделены от нашей Святой Православной Церкви, то есть от всех православных патриархатов и поместных автокефальных православных церквей и составляют незначительное меньшинство украинского народа», — заявил митрополит.

Серафим напомнил, что до недавнего времени Константинопольский патриархат признавал только каноническую Украинскую Православную Церковь под руководством митрополита Онуфрия.

«Сейчас он по своим личным причинам дает автокефалию раскольникам Украины и пересматривает Священный порядок и каноническую православную архиепископию Украины, которую признает не только Русская православная церковь, но и все другие поместные Православные Церкви», — говорится в документе.

«Раскольники, как известно, не являются Церковью, и общение с ними запрещено Божественными и Святыми Канонами, Апостольскими и Вселенскими Соборами. К чему тогда это упорство и настойчивость Вселенского патриарха Варфоломея по признанию раскольников как автокефальной Церкви? Для провокации расколов и разделений в Единой Всеобщей и Апостольской Церкви Христа?» — говорится в заявлении.

Священнослужитель отметил, что многие смуты были вызваны и спровоцированы решениями Священного Синода, прошедшего на Крите в июне 2016 года, и заявил, что молится за то, чтобы церковь справилась с духовным кризисом и избежала болезненных для единства православной паствы последствий.

Потому что известно от святого Иоанна Златоуста, что «грех раскола не смывается даже мученической кровью. митрополит Кифирский

Константинопольский патриархат ранее сообщил, что «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии» назначил своих экзархов в Киеве.

Синод Русской церкви в пятницу пошел на фактический «разрыв дипломатических отношений» с Константинопольским патриархатом после того, как тот назначил своих экзархов на Украину — каноническую территорию Московского патриархата. В частности, решено прекратить поминовение константинопольского патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений и выйти из структур, где председательствуют представители Константинопольского патриархата.