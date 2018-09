Секс, булавки и шипы: откуда взялись панки

Рожденные кризисом

Еще до того, как панк-рок вышел на большую сцену, начала формироваться панк-эстетика. Началось все с футболок с непристойными принтами. Одним из самых культовых стал принт Snow White and the Sir Punks, впервые появившийся в 1967 году в журнале Realist, где он был частью постера Disneyland Memorial Ogy.

Обрученные с модой

В отличие от многих других субкультур панк с самого начала параллельно развивался по обе стороны океана — в США и Великобритании. Причем в Старом свете панки с самого начала стали любимцами модных дизайнеров. Благодарить нужно Малькольма Макларена и Вивьен Вествуд. Британские дизайнеры открыли в Лондоне в 1971 году бутик Let it rock, который спустя два года сменил имя на Too Fast to Live, Too Young to Die, а спустя еще год — на SEX.