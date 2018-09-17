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13:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Секс, булавки и шипы: откуда взялись панки

Первые послевоенные десятилетия молодежные субкультуры сменяли друг друга одна за другой, не создавая того видового разнообразия, к которому мы привыкли сегодня. Но в 1970-е единый анти-мейнстрим начинает распадаться.

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Источник: AP 2018

Одной из причин тому является дальнейшее развитие рок-н-ролла, который распался на мейнстримовый поп-рок, хард-рок с его первоначальным интересом к психоделике и панк-рок — наиболее быструю и агрессивную разновидность, выросшую из гаражного рока.

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Собственно сам термин панк-рок впервые был использован музыкальными критиками именно для описания творчества гаражных групп в конце 1960-х — начале 1970-х. С самого начала термин «панк» включал в себя не только манеру исполнения, но и внешнюю стилистику музыкантов. Если рок-н-ролльщики 1960-х старались выглядеть модно, то панки подчеркивали своим внешним видом наплевательское отношение к мейнстриму.

Грязная и рваная одежда, всклокоченные волосы, нарочито неаккуратные логотипы групп на куртках, — панки противопоставляли себя не только поп-культуре, но и остальным контркультурам. Одним из создателей эстетики панков можно считать Ричарда Хэлла — создателя групп Neon Boys, Television, Voidoids, Heartbreakers и Dim Stars. Еще будучи фронтменом коллектива Television, он начал появляться на сцене с короткой всклокоченной стрижкой в противовес длинным волосам хиппи и хард-рокеров и сложным прическам диско-исполнителей.

Американскую группу The Ramones называют основателями панк-рока. | Источник: AP 2018

Другими отцами-основателями панка является группа Ramones. Впрочем, американский коллектив скорее следует благодарить за музыкальное развитие панк-рока. Во время студийной записи своих альбомов музыканты использовали метроном, который работал на самой высокой скорости, которую ранее никто не использовал. Именно агрессия и скорость в дальнейшем станут отличительными чертами панк-рока.

Рожденные кризисом

После практически постоянного экономического роста 1960-х, который отмечался не только в США, но и в Европе, настали достаточно суровые 1970-е годы. Рецессия в экономике штатов, сдобренная топливными кризисами 1973 и 1979 годов и ростом цен на энергоресурсы, мощнейший экономический спад в Великобритании полностью изменили настрой в обществе.

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Если рабочая молодежь 1960-х впервые за долгое время получила возможность тратить на себя, покупать красивую одежду, мотоциклы и тусить в клубах и барах, то перспективы молодых людей в следующем десятилетии были куда менее привлекательными. Именно поэтому в 1970-е годы столь популярными в Западной Европе одновременно стали левые и правые идеи, начался подъем футбольного фанатизма, да и в целом на смену пропагандирующим любовь хиппи пришли наполненные агрессией субкультуры.

Еще до того, как панк-рок вышел на большую сцену, начала формироваться панк-эстетика. Началось все с футболок с непристойными принтами. Одним из самых культовых стал принт Snow White and the Sir Punks, впервые появившийся в 1967 году в журнале Realist, где он был частью постера Disneyland Memorial Ogy.

Даже оригинал поражал своей откровенностью, а панковское прочтение и вовсе выходило за все рамки. Сюжет принта сводился к тому, что пятеро гномов насиловали Белоснежку, а двое оставшихся занимались анальным сексом.

Постепенно в панковскую моду вошли булавки, серебряные украшения и шипы, а подчеркнуто мужские предметы одежды вроде армейских ботинок и кожаных курток-косух могли сочетаться с такими женскими решениями, как обильный макияж, чулки и балетная пачка. Одежда зачастую намеренно рвалась на куски — в таком случае заколки и булавки несли не только эстетический, но и функциональный смысл. Наиболее одиозные панки использовали в качестве предметов одежды мусорные пакеты, целофан, оборачивались в подвязки и надевали множество подтяжек.

Что касается волос, то многие панки начали уделять растрепанности особое внимание, укладывая волосы лаком. К середине 1970-х в моду стали входить ирокезы, ставшие впоследствии символом панка. Однако в семидесятые ирокезы все еще были довольно скромных размеров, да и в яркие цвета их практически не красили.

Обрученные с модой

В отличие от многих других субкультур панк с самого начала параллельно развивался по обе стороны океана — в США и Великобритании. Причем в Старом свете панки с самого начала стали любимцами модных дизайнеров. Благодарить нужно Малькольма Макларена и Вивьен Вествуд. Британские дизайнеры открыли в Лондоне в 1971 году бутик Let it rock, который спустя два года сменил имя на Too Fast to Live, Too Young to Die, а спустя еще год — на SEX.

Источник: AP 2018

Дизайнеры, чей творческий союз впоследствии перерос в брак, ориентировались на модную молодежь и представителей субкультуры тедди-боев, которые на рубеже 1960-х и 1970-х годов переживали второй расцвет. Все изменилось в 1974 году, когда Макларен стал менеджером набирающей популярность панк-группы Sex Pistols, члены которой были завсегдатаями бутика Малькольма и Вивьен. У Макларена к тому времени уже был не слишком удачный опыт работы в музыкальной сфере — в том же 1974 году он короткое время был менеджером и дизайнером костюмов глэм-панк группы New York Dolls.

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Несмотря на то что американцы отзывались о его работе достаточно пренебрежительно, для самого Малькольма вояж в США получился весьма положительным и оказал большое влияние на стиль его одежды. Собственно смена имени бутика на SEX связана с тем, что Макларен и Вествуд стали уделять больше внимания БДСМ-тематике. В коллекциях дизайнеров появилось больше кожи, латекса и черного цвета.

Что касается Sex Pistols, то именно они стали лидерами панк-движения в Великобритании, несмотря на то что первыми панками в стране считаются The Damned, а в мире — Ramones. Впрочем, у основателя группы Джонни Роттена на этот счет было свое мнение: «Нас бессмысленно называть панками, так как мы не панки, мы — Sex Pistols, а это лучше панка. Панки — это те парни, которые хотят быть такими же, как Sex Pistols. Если вы воруете идеи у людей, значит — вы не имеете собственного мнения».

Уже в 1977 году Макларен поссорился с Роттеном, а через год группа впервые распалась. Макларен переключился на продюсирование нью-вейв коллективов. А вот сотрудничество с Вествуд продолжилось: в 1980 году был зарегистрирован бренд Vivienne Westwood, но первые коллекции имели двойной брендинг, и помимо имени Вествуд на одежде был и лейбл Malcolm McLaren.

Панки на рубеже 1970-х и 1980-х начали выглядеть все экзотичнее и агрессивнее: больше металла, больше кожи, больше декора, оригинальнее прически. | Источник: AP 2018

Даже в названиях коллекций дизайнеры подчеркивали свою связь с панк-миром. Коллекция 1981 года получила имя Savages («Дикари»), 1982 года — Buffalo/Nostalgia Of Mud («Баффало/Ностальгия по грязи») и Punkature (объединенные в одно понятие слова «панк» и «кутюр»), 1983 года — Witches («Ведьмы»), а 1984 года — Worlds End («Конец миров»). Впоследствии Вивьен назовет этот период своего творчества «Новой романтикой», а уже к концу десятилетия разочаруется в панках и переключится на героинь журнала Tatler, как объект для вдохновения.

Эволюция жанра

В 1980-е годы панк, как и любая другая субкультура, распался на несколько подвидов, которые заметно отличались друг от друга и по музыке, и по внешнему виду. Из единого панк-рока вышли стрит-панк, хардкор-панк, Oi!-панк, анархо-панк, кельтский панк, глэм-панк и многие другие. Одна из них — любовь к тяжелым армейским ботинкам, мотоциклетным сапогам и продукции Dr.Martens. Также почти все панки отвернулись от блейзеров в пользу кожаных курток и жилеток, которые начали расписывать маркерами, украшать нашивками, заколками и булавками.

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Дальше начинаются различия. Самым простым стилем обладали хардкор-панки: армейские штаны и ботинки, кофты с капюшоном (по сути худи), футболки с ярким принтом. Достаточно длинным всклокоченным волосам и ирокезам они предпочитали короткую стрижку «ежик». Девушки хардкор-панки женственным образам 1970-х предпочитали андрогинный стиль, так что мода хардкор-панк — это по сути унисекс.

Отдельного разговора заслуживает devilock — «локон дьявола». Этот вид прически придумал бас-гитарист группы Misfit Джерри Онли в конце 1970-х. Длинная и узкая челка свисала едва ли не ниже подбородка. Позднее ее начали копировать и фанаты, и другие хардкор-панк-исполнители. В целом же хардкор-музыканты и их поклонники эстетически были максимально далеки от панков.

На противоположном конце панковского спектра располагались стрит-панки и Oi!-панки. Огромные ирокезы ярких цветов, жилетки с многочисленным панковским декором, часто шипованные, рваная одежда, многочисленные шипастые украшения, включая знаменитый шипастый чокер, вошедший в моду именно в начале 1980-х. При этом музыка стрит-панков и хардкор-панков была достаточно похожа с той разницей, что первые творили в Британии, а вторые — в США.

Источник: AP 2018

Все остальные ответвления панка так или иначе появились в результате определенной эстетической коллаборации с другими субкультурами. Так уже упомянутая группа Misfit выступала в жанре хоррор-панк, который возник на границе панка и готики: черные волосы, темная одежда и бледный макияж лица. Селтик-панки или кельтские панки ввели в свой гардероб традиционные шотландские предметы гардероба, анархо-панки — элементы стиля скинхедов. И таких примеров много.

Вечная ценность

К середине 1980-х Малькольм Макларен и Вивьен Вествуд отошли от темы панк-кутюр. Но зато к ней с завидной регулярностью стали обращаться другие дизайнеры. Особенно сильным панк-тренд стал в начале 2010-х годов. Свои коллекции в духе haute-punk представили Карл Лагерфельд и Жан-Поль Готье, Chanel и Maison Margiela, Balenciaga и Valentino. Панковская эстетика регулярно появляется на подиумах во время недель моды — всклокоченные волосы, ирокезы, кислотные цвета, характерный макияж.

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До стрит-стайла обычно доходят лишь простые и проверенные решения из панковского арсенала. Кожаные куртки с шипами, брюки и куртки, украшенные булавками, рваные чулки, рваные джинсы и куртки, ботинки Dr.Martens, килт или брюки с тартаном, чокеры и нарукавники с шипами, — в мире пост-панка все это обычные вещи. Перечислять все коллекции, вдохновленные панковской эстетикой или посвященные ей по-настоящему, бессмысленно — им нет числа.

Панковская эстетика, появившаяся в качестве протеста, полностью поглощена и адаптирована мейнстримом. Более того, сама философия панковской эстетики принята мейнстримом. Внешний вид панка — это подчеркнуто наплевательское отношение к своей внешности, как символ протеста.

Нарочитая небрежность давно стала обыденностью и регулярно возвращающимся трендом. Красота и элегантность — больше необязательное условие для моды мейнстрима. Полиэтиленовые сумки-пакеты, oversize-куртки, куртки-мусорные мешки, уродливые кроссовки, платья, напоминающие мешок из-под картошки, — панки никогда так не одевались, но, наверняка бы, оценили.

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