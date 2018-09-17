Отзыв турпродукции: как зарабатывают на накрутке рейтингов TripAdvisor
Итальянец сел в тюрьму за фальшивые рекомендации отелей и ресторанов.
Итальянец сел в тюрьму за фальшивые рекомендации отелей и ресторанов.
Итальянец попал в тюрьму на девять месяцев за публикацию фальшивых отзывов на рестораны и отели на крупнейшем рекомендательном портале для туристов TripAdvisor. Случай беспрецедентный потому, что индустрия поддельных отзывов во всем мире процветает. В особенностях ее работы разбирались корреспонденты iz.ru.
Девятью месяцами тюрьмы и €8 тыс. штрафа наказал директора фирмы PromoSalento суд итальянского города Лечче. Дело расследовалось три года при поддержке работников портала рекомендаций для туристов TripAdvisor. Доказать вину бизнесмена удалось благодаря письмам, которые он рассылал предприятиям
Переоценить роль отзывов на TripAdvisor трудно: они могут как сделать заведение самым популярным местом в городе, так и полностью разрушить его репутацию. Фальшивые отчеты о посещении выступают в роли уличных зазывал. Только работают они теперь в Сети, а ремесло это получило благозвучное название —
Об уязвимостях системы наслышаны и сами пользователи. Некоторые из них жалуются в поддержку сервиса на накрутки отзывов в посещенных ресторанах. Впрочем, всё это напоминает борьбу с ветряными мельницами: после аннулирования рейтинга одного ресторана верхние строчки вновь захватывают малоизвестные и горячо рекомендуемые заведения. Британский журналист Уба Батлер потратил полгода на то, чтобы поднять на первое место ресторан, которого в принципе не существовало. В прошлом году он превратил сарай на заднем дворе его дома в лучший ресторан Лондона, даже несмотря на то, что кроме хозяина и его друзей там никто не бывал. Батлер выложил фотографии интерьера и блюд, которые выглядели аппетитно. Но только на вид. На самом деле они состояли из пены для бритья и таблеток для мытья посуды.
Вместе с приятелями Батлер начал писать хвалебные отзывы и зарегистрировал несколько сотен аккаунтов.
Когда его несуществующий ресторан забрался на вершину рейтинга, телефон начал разрываться от звонков. Впрочем, желающие забронировать столик всегда сталкивались с отказом. «Ресторатор» говорил, что всё забронировано на шесть недель вперед. Особо настойчивые пытали счастья по несколько раз в месяц, но всякий раз место было недоступно для посещения.
Журналист заметил, что начал получать в том числе и негативные отзывы, которые, вероятно, писали конкуренты. С самого начала Батлер был уверен, что TripAdvisor — это подмена реальности, а отзывы в нем пишут люди, никогда не посещавшие ресторанов и отелей, которые так отчаянно хвалят. Но чтобы убедиться в том, что вся система рейтинга совершенно необъективна, он решил открыть свой ресторан всего на один день. Закупил готовые обеды в супермаркете, позвал знакомого, чтобы тот сыграл
Затраты, необходимые на регистрацию одного фейкового аккаунта — левая
Стоит взглянуть и на московский
По словам опрошенных iz.ru рестораторов, рынок платных отзывов в России хорошо развит.
К нам регулярно обращаются. По несколько раз в день в формате спама приходят такие предложения. Но для наших проектов это достаточно затратная услуга,
во-первых. Во-вторых,у нас достаточно гостей, и мы стоим в большом количестве хороших подборок и путеводителей. И нам совершенно необязательно наращивать таким образом аудиторию.
По ее словам, цены на такие комментарии начинаются от 500 рублей за штуку. При этом предлагают разместить от 10 до 15 отзывов в месяц, в основном на русском, английском и китайском языках и на разных площадках.
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Екатерина Миронюк, пиарщица ресторана «Южане», тоже сталкивается с предложениями купить положительные отзывы, хоть и реже. По ее наблюдениям, фиксированная цена на один отзыв — 1000 рублей.
Компании предлагают написать отзывы от человека, который якобы написал уже 20 отзывов. Потому что Tripadvisor, насколько я знаю, блокирует аккаунты, которые написали
один-дваотзыва.
По ее словам, к подобным услугам ей прибегать не приходилось, даже когда болельщики футбольного клуба «Спартак» обрушили рейтинг ресторана на разных рекомендательных сервисах в августе, чтобы «перекрыть этот негатив». Это произошло после того, как владелец ресторана Тахир Холикбердиев выразил в своем Twitter недовольство судейством на матче «Спартак"-«Краснодар». Встреча закончилась со счетом 1:0.
— На те негативные отзывы, которые были месяц назад от «Спартака», мы писали комментарии службе Tripadvisor: «Обратите внимание на то, что в течение определенного времени [они появляются]». А они писали очень быстро их, в течение 30 минут могло прийти 100 отзывов. Tripadvisor никак не отвечал абсолютно. Но в
Но проблема в том, что они потом поставили блок, и любому человеку, который хотел написать комментарий, Tripadvisor присылал информационное письмо, что страница находится под наблюдением, потому что там чересчур активные отзывы.
Того же мнения придерживается
— Потому что у каждого отеля TripAdvisor — это
Человек, работавший в подобной компании пять лет назад, рассказал iz.ru, как поставлен процесс написания поддельных положительных отзывов на отели.
— Объявление о подработке для студентов я нашел в университете, прямо на доске с расписанием. Там был только адрес электронной почты. Факультет у нас был гуманитарный, профильный, так что такие объявления были обычным делом.
Сам я ничего не размещал, всё отправлял куратору по электронной почте, мне в ответ приходили деньги на карточку — обычно за 10−15 текстов сразу, писал я много.
Продлилось это всё не больше полугода. Меня за пару недель предупредили, что списки кончаются. Возможно, будут новые, а может, и нет. Ну, и новых не появилось, — рассказал собеседник iz.ru.
Еще одна простая и работающая схема получения хороших отзывов — стимулирующие акции в самих ресторанах. Например, некоторые из них предлагают бесплатное блюдо или напиток в обмен на рецензию. В данном случае заведению удается даже сэкономить, потому что себестоимость напитка или блюда существенно ниже одного накрученного отзыва. К тому же рецензию пишет реальный пользователь. Чтобы получить вознаграждение, ему так или иначе придется показать сотруднику, что рецензия была опубликована на сайте. Тут и возникают сомнения в том, что отзыв ради бонуса окажется объективным.
В TripAdvisor неоднократно утверждали, что система успешно борется с фальшивыми отзывами и удаляет их еще до момента публикации. Впрочем, мошенникам во многих странах удается быть хитрее: они без особых проблем проходят верификацию через фальшивые аккаунты в соцсетях и подставные телефонные номера.
Единственным адекватным критерием качества в приложении становится не позиция в рейтинге, а общее количество отзывов, считает главный редактор портала «Tutu.Cюжеты» Тимур Юсупов.
— Единственный способ понять, что заведение не накручивает рейтинг — когда отзывов очень много, несколько тысяч. Боты могут написать пару сотен. Подтасовки в слишком большом количестве бывают редко. Но история с накрутками появилась практически с момента основания TripAdvisor.
Те же системы бронирования отелей более объективны, потому что написать отзыв можно только после того, как закончился период проживания в нем, — отмечает Юсупов.
В сфере рекомендательных приложений у TripAdvisor, по сути, нет конкурентов. Экспертные рейтинги не могут обеспечить себе такой охват аудитории. Более узконаправленные приложения, например, барные рейтинги, точно так же ориентированы на оценку пользователями и сталкиваются с накрутками.
— Маркетинговые усилия, которые прилагаются TripAdvisor, несравнимы даже с гидами Michelin. В настоящий момент нет ничего сопоставимого с этим приложением по своим мощностям. Он реально всеохватывающий: даже если едешь в совсем крошечный город, в TripAdvisor будет информация, где можно есть и жить. Рейтинг ресторанов не сильно соответствует моим личным представлениям о прекрасном, но очень выручает в небольших городах. Он дает мне гарантию того, что после посещения этого заведения как минимум не отравишься, — добавляет главный редактор «Tutu.Cюжетов».
Анастасия Чеповская, Игнат Орбелиани