Таблетка аспирина в день для профилактики? Ученые не советуют

Источник: AP 2018

Доказано, что людям, перенесшим инфаркт или инсульт, ежедневная таблетка аспирина полезна. Медики прописывают аспирин после инсультов или инфарктов, потому что он разжижает кровь и снижает риск повторения сердечного приступа.

Но исследователи установили, что для здоровых людей в возрасте старше 70 лет аспирин может нести риск внутренних кровоизлияний, потенциально смертельных.

Результаты эксперимента эксперты называют чрезвычайно важными и предупреждают, что аспирин не стоит принимать ежедневно без рекомендации врача.

Полностью здоровые люди иногда самостоятельно принимают по таблетке в день, чтобы снизить риск сердечных заболеваний. Кроме того, существует теория, что аспирин следует принимать в превентивных целях против рака. На этот счет проводится несколько исследований, однако медики пока не сделали никаких выводов.

До сих пор исследования полезных свойств аспирина проводились в основном на людях среднего возраста, и у ученых все больше доказательств того, что по мере того как мы стареем, риски, связанные с приемом аспирина, возрастают.

«Бесполезно»

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Объектами исследования, о котором идет речь, стали почти 20 тысяч жителей Австралии в возрасте за 70, ни разу не переносившие сердечных заболеваний. Половине испытуемых в течение пяти лет каждый день давали по небольшой дозе аспирина.

Как следует из трех статей об эксперименте, опубликованных в «Медицинском журнале Новой Англии», аспирин никак не помог им снизить риск болезни сердца.

В целом аспирин оказался бесполезен и даже привел к тому, что участились случаи желудочного кровотечения, пишут ученые.

«Эти находки помогут многим врачам, которые уже давно сомневаются, рекомендовать ли аспирин здоровым пациентам», — говорит профессор Джон Макнил из австралийского Университета Монаша.

Профессор Питер Ротуэлл из Оксфордского университета считает, что результаты исследования вполне однозначны:

Принимать аспирин, если вы здоровы, вам больше 70 лет и вы не переносили инфаркт, практически бесполезно. Таким образом, самостоятельно принимать аспирин без предписания врача я не рекомендую".

Если вы уже давно принимаете аспирин в малых дозах, резко останавливаться тоже нельзя, добавляет Ротуэлл. Это может привести к осложнениям, поэтому лучше проконсультируйтесь с лечащим врачом.