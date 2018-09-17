Роскачество дало рекомендации по выбору картошки
Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору картофеля. В первую очередь, по их словам, необходимо обращать внимание на внешний вид товара.
Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору картофеля. В первую очередь, по их словам, необходимо обращать внимание на внешний вид товара.
«Клубни не должны быть проросшими или увядшими, на них не допускается повреждений сельскохозяйственными вредителями, излишней внешней влажности, а также коричневых пятен», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что пятна появляются под воздействием тепла. Также клубни должны быть целыми, сухими, от округлой до
«Для ранних сортов картофеля не допускается наличие земли, прилипшей к клубням. Кожура должна быть плотной, не обдираться при простом трении и не иметь трещин», — добавляется в тесте, передает «РИА Новости».
При этом допускается, чтобы на картофеле были небольшие пятна
Специалисты ведомства напоминают, что картофель не следует оставлять на долгое время на свету, корнеплод будет долго храниться при температуре от 2 до 6 градусов и влажности от 85 до 95%.
В июне Роскачество разработало советы по выбору молока. Основной тезис — всегда помнить, что молоко является живым продуктом, и только при строжайшем