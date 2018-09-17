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10:32 (мск), источник: Известия

Роскачество дало рекомендации по выбору картошки

Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору картофеля. В первую очередь, по их словам, необходимо обращать внимание на внешний вид товара.

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Источник: РИА "Новости"

«Клубни не должны быть проросшими или увядшими, на них не допускается повреждений сельскохозяйственными вредителями, излишней внешней влажности, а также коричневых пятен», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что пятна появляются под воздействием тепла. Также клубни должны быть целыми, сухими, от округлой до продолговато-овальной формы, их поперечный диаметр должен составлять от 40 до 80 мм.

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«Для ранних сортов картофеля не допускается наличие земли, прилипшей к клубням. Кожура должна быть плотной, не обдираться при простом трении и не иметь трещин», — добавляется в тесте, передает «РИА Новости».

При этом допускается, чтобы на картофеле были небольшие пятна бледно-зеленого цвета. Также не влияют на качество продукта порезы или вмятины длиной не более 10 мм и глубиной не более 4 мм. Этикетка товара должна содержать всю необходимую информацию, в том числе с указанием сорта и страны происхождения, массы, срока годности и условий хранения.

Специалисты ведомства напоминают, что картофель не следует оставлять на долгое время на свету, корнеплод будет долго храниться при температуре от 2 до 6 градусов и влажности от 85 до 95%.

В июне Роскачество разработало советы по выбору молока. Основной тезис — всегда помнить, что молоко является живым продуктом, и только при строжайшем ветеринарно-санитарном надзоре оно может быть безопасным.

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