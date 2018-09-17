Шведы оправдали приложение для определения фертильности Natural Cycles
37 нежелательных беременностей не отменили 93-процентную эффективность метода.
37 нежелательных беременностей не отменили 93-процентную эффективность метода.
Шведское Государственное фармацевтическое управление завершило проверку сертифицированного в Европе приложения для определения фертильности Natural Cycles, которое ранее в этом году обвинили в появлении 37 нежелательных беременностей пользователей. Агенство заключило, что описанные случаи не отменяют объявленной эффективности метода в 93 процента при стандартном использовании. Об этом сообщает Engadget.
Такой метод основывается на измерении базальной температуры тела (самой низкой температуры, достигаемой в период отдыха) сразу после пробуждения. Он позволяет косвенно выявить фертильную фазу менструального цикла (период овуляции характеризуется повышением базальной температуры на 0,25−0,5 градуса), а его эффективность при правильном использовании достигает 97 процентов.
Эффективность работы приложения была подтверждена исследованием с участием более 20 тысяч женщин, однако в январе этого года сотрудники Стокгольмского Южного госпиталя сообщили, что из более 600 абортов, сделанных в период с сентября по декабрь 2017 года, 37 произошли по вине приложения. Это заставило шведские госорганы усомниться в эффективности работы приложения, даже несмотря на то, что эффективность в 99 процентов, о которой сообщили создатели Natural Cycles, достижима только в случае «идеального использования» приложения. В случае пренебрежения некоторыми инструкциями эффективность температурного метода падает, но все равно остается высокой: около 93 процентов.
После сообщения Стокгольмского Южного госпиталя за расследование эффективности приложения взялось Государственное фармацевтическое управление Швеции.
Несмотря на то, что расследование только что завершилось, в августе этого года компании удалось получить разрешение на использование приложения в США от Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).