Шведы оправдали приложение для определения фертильности Natural Cycles

Источник: Reuters

Шведское Государственное фармацевтическое управление завершило проверку сертифицированного в Европе приложения для определения фертильности Natural Cycles, которое ранее в этом году обвинили в появлении 37 нежелательных беременностей пользователей. Агенство заключило, что описанные случаи не отменяют объявленной эффективности метода в 93 процента при стандартном использовании. Об этом сообщает Engadget.

Приложение Natural Cycles, разработанное шведским физиком Элиной Берглунд (Elina Berglund), ранее работавшей в ЦЕРН, позволяет женщинам следить за фертильностью с помощью одного из естественных контрацептивных методов — температурного.

Такой метод основывается на измерении базальной температуры тела (самой низкой температуры, достигаемой в период отдыха) сразу после пробуждения. Он позволяет косвенно выявить фертильную фазу менструального цикла (период овуляции характеризуется повышением базальной температуры на 0,25−0,5 градуса), а его эффективность при правильном использовании достигает 97 процентов.

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Эффективность работы приложения была подтверждена исследованием с участием более 20 тысяч женщин, однако в январе этого года сотрудники Стокгольмского Южного госпиталя сообщили, что из более 600 абортов, сделанных в период с сентября по декабрь 2017 года, 37 произошли по вине приложения. Это заставило шведские госорганы усомниться в эффективности работы приложения, даже несмотря на то, что эффективность в 99 процентов, о которой сообщили создатели Natural Cycles, достижима только в случае «идеального использования» приложения. В случае пренебрежения некоторыми инструкциями эффективность температурного метода падает, но все равно остается высокой: около 93 процентов.

После сообщения Стокгольмского Южного госпиталя за расследование эффективности приложения взялось Государственное фармацевтическое управление Швеции.

В результате специалисты ведомства заключили, что эффективность работы приложения соответствует заявленным компанией 93 процентам.