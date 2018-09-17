Монеточка объяснила отмену концерта отказом принести ей жареного лебедя

Источник: РИА "Новости"

Она записала видеообращение в Instagram Stories в понедельник, 17 сентября.

«У меня были свои причины. Начнем с того, что мне не принесли моего лебедя. Я захотела жареного лебедя и буквально за 15 минут до выхода на сцену узнаю, что не будет его. Ну не будет — и все! Делай, что хочешь», — пошутила певица, добавив, что затем попросила себе «небольшую прибавку к гонорару в виде нескольких десятков миллионов космических биткоинов».

В следующем видео Гырдымова назвала настоящую причину отмены концерта — организаторы мероприятия не смогли выполнить условия, поставленные ею для выступления: «За сутки до выступления Gypsy сказали мне, что не могут выполнить условия райдера, поэтому мы решили отменить это выступление. Но за два часа до выступления они резко написали, что у них появилась возможность сделать все, как надо. Но было уже поздно».

«Мы не можем за два часа поменять все планы и подготовиться к выступлению, поэтому ничего не получилось. Но то, что они решили предупредить об этом всех за полчаса — это не моя вина. Это странно», — подчеркнула Монеточка.