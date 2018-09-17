Российская сторона обнародовала переговоры украинских военных о сбитом «Боинге»

На брифинге журналистам был представлен фрагмент аудиозаписи телефонных переговоров.

В частности, в ходе переговоров, которые состоялись в 2016 году на территории Одесской области при подготовке подразделения радиотехнических войск Украины к учениям «Рубеж-2016» во время настройки украинской радиолокационной станции «Малахит», один из собеседников заявляет: «…А что там экспериментировать? Тест провели и все, что их заставлять, не понимаю. Зачем мы его туда гнали? <…> Конечно, через Левчука. Мы закрываем воздушное пространство. Надо объяснить, что у нас этот <…>, «Малахит» может не сработать. «Пеликан» гнали для чего? Для того чтобы отслеживать и в том числе закрывать воздушное пространство. <…> Почему нас не слушают? Моряков нельзя отставить, чтоб наш «Малахит» нормально работал. Пехота… Да что они понимают. Пусть они несут видповидальность (ответственность), пусть Левчук рапорт напишет, устно доложит. Серега, это несерьезно. <…> Возьми Левчука и скажи, «пацаны, если будет вот так, мы <…> еще один малайзийский «Боинг».