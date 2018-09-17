Российская сторона обнародовала переговоры украинских военных о сбитом «Боинге»

«Украина причастна не только к самой трагедии, но и к манипулированию международным следствием», — сказал на брифинге в Москве официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«В нашем распоряжении имеется аудиозапись телефонных переговоров украинских военнослужащих, сделанная в 2016 году. Анализ ее содержания подтверждает ранее сделанные выводы о непосредственной причастности украинской стороны к крушению малайзийского «Боинга», — заявил Конашенков.
На брифинге журналистам был представлен фрагмент аудиозаписи телефонных переговоров.
В частности, в ходе переговоров, которые состоялись в 2016 году на территории Одесской области при подготовке подразделения радиотехнических войск Украины к учениям «Рубеж-2016» во время настройки украинской радиолокационной станции «Малахит», один из собеседников заявляет: «…А что там экспериментировать? Тест провели и все, что их заставлять, не понимаю. Зачем мы его туда гнали? <…> Конечно, через Левчука. Мы закрываем воздушное пространство. Надо объяснить, что у нас этот <…>, «Малахит» может не сработать. «Пеликан» гнали для чего? Для того чтобы отслеживать и в том числе закрывать воздушное пространство. <…> Почему нас не слушают? Моряков нельзя отставить, чтоб наш «Малахит» нормально работал. Пехота… Да что они понимают. Пусть они несут видповидальность (ответственность), пусть Левчук рапорт напишет, устно доложит. Серега, это несерьезно. <…> Возьми Левчука и скажи, «пацаны, если будет вот так, мы <…> еще один малайзийский «Боинг».
Как пояснил Игорь Конашенков, анализ аудиозаписи, часть цитат которой не может быть опубликована из-за нецензурной лексики, показал, что один из собеседников — украинский полковник Руслан Гринчак. В настоящее время он занимает пост первого зама командующего воздушным командованием «Запад» вооруженных сил Украины. В 2014 году он занимал должность командира 164-й радиотехнической бригады ПВО украинских ВС.
В июле 2014 года маршрут движения рейса MH 17 пролегал через зону обнаружения радиолокационных средств обнаружения 164-й бригады.
Другими словам, Гринчак достоверное знал истинное состояние дел в воздушном пространстве над Донбассом, а также задачи и результаты боевой работы зенитно-ракетных подразделений, развернутых в зоне так называемой АТО.
Игорь Конашенков.официальный представитель Минобороны РФ
В понедельник 17 сентября российское военное ведомство проводит брифинг, в ходе которого уже было объявлено, что сбившая МН-17 ракета произведена в Подмосковье в 1986 году и отправлена в в/ч Украинской ССР, после чего в Россию уже не возвращалась.
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