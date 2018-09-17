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13:23 (мск), источник: Популярная механика

Шахтеры обнаружили мумии волчонка и олененка ледникового периода

На канадской территории Юкон шахтеры нашли мумифицированных детенышей волка и оленя карибу, которым, как считают ученые, более 50 000 лет.

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Источник: Canadian Conservation Institute

Два мумифицированных животных были найдены шахтерами еще в 2016 году; на прошлой же неделе находки были представлены общественности. У древних животных сохранились шерсть, кожа и мышечные ткани, что является большой редкостью. Более того, как отметил палеонтолог Грант Зазула (Grant Zazula) BBC, согласно имеющейся информации, это единственный обнаруженный на данный момент мумифицированный волчонок ледникового периода.

Детеныш волка сохранился практически полностью, в отличие от олененка. От последнего сохранились лишь голова, туловище и две передние конечности. Как показал радиоуглеродный анализ, останкам более 50 000 лет.

Источник: Canadian Conservation Institute

«Останки волков, датирующиеся ледниковым периодом, относительно часто встречаются на Юконе, однако то, что животное сохранилось вместе с кожей и шерстью, — исключительный случай», — отмечает Эльза Панцироли (Elsa Panciroli), палеонтолог из Эдинбургского университета. Исследователи надеются, что будущий ДНК-анализ животного позволит получить новую информацию о волчьих популяциях, обитавших на Юконе в тот далекий период.

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