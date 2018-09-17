Финляндия задумала отгородиться от российских кабанов

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На прошлой неделе в Волосовском районе Ленинградской области обнаружили три трупа диких кабанов. Экспертиза показала, что у животных был вирус африканской чумы свиней. Дикие кабаны активно мигрируют из приграничных районов России в Финляндию.

В сентябре также стало известно о распространении африканской чумы среди кабанов в Бельгии. В финской ассоциации сельхозпроизводителей заявили, что это угрожает всему европейскому рынку свиного мяса. Финляндия заявила, что усилит контроль за продуктами, которые поступают через порты и восточную границу.