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17:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Финляндия задумала отгородиться от российских кабанов

Институт природных ресурсов Финляндии оценит необходимость строительства забора на границе с Россией, чтобы препятствовать миграции диких кабанов, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на портал Maaseudun tulevaisuus.

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Источник: webandi/СС0
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На прошлой неделе в Волосовском районе Ленинградской области обнаружили три трупа диких кабанов. Экспертиза показала, что у животных был вирус африканской чумы свиней. Дикие кабаны активно мигрируют из приграничных районов России в Финляндию.

В сентябре также стало известно о распространении африканской чумы среди кабанов в Бельгии. В финской ассоциации сельхозпроизводителей заявили, что это угрожает всему европейскому рынку свиного мяса. Финляндия заявила, что усилит контроль за продуктами, которые поступают через порты и восточную границу.

В начале месяца Федеральная антимонопольная служба России зафиксировала рост цен на мясо, в частности, свинину. Одной из причин антимонопольщики назвали африканскую чуму свиней.

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