Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Просверлил не туда»: найден человек, продырявивший «Союз»
Дождались. WhatsApp станет «черным»
38-летний Эмин Агаларов показал всех своих детей (фото)
На Ямале обнаружили невероятное для Земли явление
Путин ввел запрет для сотрудников ГИБДД
Секс, булавки и шипыОткуда взялись панки
В Кремле рассказали об изъятии долларов у россиян
Собчак жестко высказалась об «отравителях»
Внук Олега Янковского играет Андрея Тарковского: первые фото
Джамшут из шоу «Наша Russia» рассказал, как стал бездомным
На актера Леоново-Гладышева напали: Он впал в кому
Инсульт изменил красавца Янина до неузнаваемости
Погиб актер на съемках российского сериала
Убит свидетель по делу о коррупции руководства СК
Владельцев пылящихся в гаражах авто предложили наказать рублем
Дебют гонщицы на Lamborghini закончился аварией
Почему россияне бросают родину и покупают жилье за рубежом
Рынку жилья предрекли скорый обвал цен
Фоторепортажи
14Тайфун «Джеби» может стать самым мощным за четверть века
11Британия назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей
15:37 (мск), источник: Газета.Ру

Маккартни впервые за 36 лет возглавил чарт Billboard 200

Пол Маккартни возглавил чарт Billboard 200 впервые за 36 лет с альбомом Egypt Station.

Наверх
Источник: AP 2018

Новый релиз Маккартни вышел 7 сентября. Всего за первую неделю продаж разошлось 153 тыс. копий альбома, и диск стал самым продаваемым для Маккартни за минувшие десять лет.

В 1982 году четвертый сольный альбом Пола Маккартни под названием Tug of War три недели подряд занимал первую строчку Billboard 200. Такая пауза между двумя самыми успешными альбомами одного ныне живущего артиста стала самой продолжительной за историю журнала.

Billboard 200 каждую неделю показывает рейтинг самых популярных альбомов в США, основываясь на данных о продажах релизов.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ объявил голодовку
Монеточка внезапно отменила концерт после поцелуя Якубовича
Минобороны: сбившая МН17 ракета принадлежала Украине
Петр Порошенко разорвал договор о дружбе с Россией
Стюардессу уволили после предложения выйти замуж
Ветеринары спасли белок, чьи хвосты завязались в узел (фото)
Певица Монеточка объяснила отмену концерта
«Девушки мечты». Виртуальные супермодели теснят живых манекенщиц
Шахтеры обнаружили мумии волчонка и олененка ледникового периода
Спорт
Новый контракт Карреры со «Спартаком». Почему это важно Что не так в «Спартаке» сейчас?
Hi-Tech
WhatsApp станет «черным» Он будет поддерживать OLED-экраны новых iPhone.
Авто
На продажу выставили «Хаммер», снимавшийся в «Ералаше» Нынешний владелец автомобиля уверяет, что созданный в единственном экземпляре внедорожник эксплуатируется крайне редко и просит за авто почти 3 000 000 рублей
Кино
62-летняя Наталья Андрейченко вернулась к образу Мэри Поппинс Актриса вернулась в костюм героини, которую играла в популярном советском фильме «Мэри Поппинс, до свидания»
Недвижимость
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
Выявлен новый вид запрещенной перепланировки
Горячую воду в России будут отключать на три дня
В России есть ипотека на недорогое жилье. О ней никто не знает
Мамы говорят
Алена Оптимизм заканчивается...сдаю, старушка. Помогите! 315
Вингардиум Левиоса Датские детские площадки.)) 291
Клара Цеткин Подарочки для свекровушки 236
Ваше Величество Десерты-иллюзии Бена Черчилля. 151
Леди
Пять звездных жен, которым развод пошел только на пользу Наши героини смогли доказать свое право на счастье и стать сильнее.
Все о ремонте
9 предметов декора, которые можно сделать из старых оконных рам
Малогабаритка для семьи с ребенком: реальный проект
Стеклянная перегородка в интерьере: 5 идей
Квартира в Подмосковье: графичный интерьер в стиле фьюжн
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь