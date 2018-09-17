Депардье хочет получить турецкое гражданство, пишут СМИ

Источник: РИА Новости

Как ранее сообщило агентство Франс Пресс, Депардье был замечен в Пхеньяне, где идет подготовка к празднованию 70-летней годовщины основания КНДР. Журналисты увидели Депардье в баре одного из отелей северокорейской столицы, в котором часто останавливаются туристы.

«Я намерен посетить Турцию в октябре и поговорю с Эрдоганом», — приводит слова Депардье газета, добавив, что актер заявил о намерении получить турецкое гражданство. Сообщается, что это заявление Депардье сделал в ходе своей поездки в Пхеньян.