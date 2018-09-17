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16:32 (мск), источник: РИА Новости

Депардье хочет получить турецкое гражданство, пишут СМИ

АНКАРА, 17 сен — РИА Новости. Известный актер Жерар Депардье заявил о своем желании получить гражданство Турции, сообщает в понедельник газета Aydinlik.

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Источник: РИА Новости

Как ранее сообщило агентство Франс Пресс, Депардье был замечен в Пхеньяне, где идет подготовка к празднованию 70-летней годовщины основания КНДР. Журналисты увидели Депардье в баре одного из отелей северокорейской столицы, в котором часто останавливаются туристы.

«Я намерен посетить Турцию в октябре и поговорю с Эрдоганом», — приводит слова Депардье газета, добавив, что актер заявил о намерении получить турецкое гражданство. Сообщается, что это заявление Депардье сделал в ходе своей поездки в Пхеньян.

Президент РФ Владимир Путин 1 января 2013 года подписал указ о предоставлении Депардье российского гражданства, после актер, постоянно проживающий за пределами России, получил прописку в Саранске. Депардье сохранил и французское гражданство.

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