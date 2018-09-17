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17:31 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Где находится один из самых известных подземных водопадов в мире (фото)

Посмотреть на него съезжаются туристы со всего мира.

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Руби Фоллс — поистине удивительная природная достопримечательность. Этот водопад высотой 44 метра расположен на уровне 341 метра под землей. Он находится в горах Лукаут, в американском штате Теннесси неподалеку от города Чаттануга.

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Водопад обнаружил местный исследователь Лео Ламберт в 1928 году. Руби Фолс получил свое название в честь жены своего первооткрывателя.

По предварительным подсчетам, возраст водопада составляет около 30 миллионов лет.
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За это время поток воды вымыл в известняковой породе большую шахту, которая и придает этой достопримечательности такой величественный вид. Падая с 44-метровой высоты, вода собирается в бассейне, откуда затем с подземными потоками направляется к реке Теннесси.

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