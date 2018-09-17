125 тысяч ретвитов. При условии, что дата свадьбы не будет мешать съемкам в “Очень странных делах-3”. Я получу сан священника и сам проведу церемонию. Я зачитаю речь, которую выберу сам. А после того, как разрежут торт, я получу самый первый кусок.
125k retweets. Provided date works with s3 shooting schedule, I will get ordained and perform ceremony. I get to read an esteemed love letter of my choosing, and after the cake is officially cut, I get the very first piece. #allthecakes https://t.co/rSku8qD7uT— David Harbour (@DavidKHarbour) 17 января 2018 г.
Шериф из «Очень странных дел» провел свадьбу своей поклонницы
Актер выполнил обещание, которое дал в соцсети несколько месяцев назад.