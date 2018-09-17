Шериф из «Очень странных дел» провел свадьбу своей поклонницы

Актер Дэвид Харбор, который сыграл шерифа Джима Хоппера в фантастическом сериале «Очень странные дела», стал героем Twitter.

Еще в январе он заключил «договор» со своей поклонницей по имени Эрика, которая приглашала его на свою свадьбу.

Девушка поинтересовалась у Харбора, что нужно сделать, чтобы он пришел на ее торжество. И актер ей ответил. Он написал, что приедет при соблюдении нескольких условий: твит наберет 125 тысяч репостов, свадьба будет в удобный для актера день, который не совпадет с его рабочим графиком, он будет выполнять роль священника, и первый кусок свадебного торта также достанется ему.

Несмотря на то, что этот твит набрал больше положенного (целых 132 тысячи репостов), Харбор долгое время молчал о сделке.

Но в минувшие выходные он опубликовал фото с той самой свадьбы, которую провел для поклонницы в образе шерифа Хоппера.