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18:58 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Шериф из «Очень странных дел» провел свадьбу своей поклонницы

Актер выполнил обещание, которое дал в соцсети несколько месяцев назад.

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Актер Дэвид Харбор, который сыграл шерифа Джима Хоппера в фантастическом сериале «Очень странные дела», стал героем Twitter.

Еще в январе он заключил «договор» со своей поклонницей по имени Эрика, которая приглашала его на свою свадьбу.

Девушка поинтересовалась у Харбора, что нужно сделать, чтобы он пришел на ее торжество. И актер ей ответил. Он написал, что приедет при соблюдении нескольких условий: твит наберет 125 тысяч репостов, свадьба будет в удобный для актера день, который не совпадет с его рабочим графиком, он будет выполнять роль священника, и первый кусок свадебного торта также достанется ему.

125 тысяч ретвитов. При условии, что дата свадьбы не будет мешать съемкам в “Очень странных делах-3”. Я получу сан священника и сам проведу церемонию. Я зачитаю речь, которую выберу сам. А после того, как разрежут торт, я получу самый первый кусок.

Несмотря на то, что этот твит набрал больше положенного (целых 132 тысячи репостов), Харбор долгое время молчал о сделке.

Но в минувшие выходные он опубликовал фото с той самой свадьбы, которую провел для поклонницы в образе шерифа Хоппера.
Привет, интернет. Я знаю, это было давно, и я был занят. Но я вот тут думал обо всем. И о всех ваших ретвитах. И в общем, я и эти веселые люди из Спрингфилда, штат Иллинойс, выполнили обещание, которое дали несколько месяцев назад.

Кстати, Дэвид Харбор не единственная звезда, которая поддалась на уговоры поклонников из соцсетей. Совсем недавно на предложение выпить чашечку кофе в одной из кофеен Торонто откликнулся и Райан Гослинг.

Было очень круто познакомиться и спасибо, что сделал свадьбу Эрики такой невероятной.
Я отец невесты. Спасибо тебе огромное. Моя дочь никогда этого не забудет, как и мы с женой.
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