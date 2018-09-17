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22:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Президент не помиловал Евгения Урлашова

Бывший мэр Ярославля не планирует подавать повторное ходатайство о смягчении своей участи.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Президент России Владимир Путин отказал в помиловании бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову, осужденному в 2016 году за взятки. Сегодня в исправительную колонию № 2 Рыбинска поступил соответствующий документ. Представитель Евгения Урлашова Светлана Ефимова рассказала, что осужденный «не ждал другого решения», поскольку считает свое уголовное дело политически мотивированным и не признает вины. Подавать повторное ходатайство о помиловании экс-мэр не намерен.

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, отбывающий наказание в колонии строгого режима № 2 Рыбинска, сегодня ознакомился с документом об отказе в помиловании, подписанным президентом России Владимиром Путиным. Об этом «Ъ» рассказала его представитель Светлана Ефимова. Евгений Урлашов подал ходатайство о помиловании в марте, профильная комиссия спустя месяц из соображений гуманности рекомендовала сократить ему срок наказания с 12 лет шести месяцев до девяти лет лишения свободы. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в мае дал отрицательное заключение на ходатайство бывшего мэра.

«Евгений Робертович не ожидал ничего другого, потому что он не изменил своей политической позиции, также критиковал власть, не признал вину, считает свое дело политическим», — заявила госпожа Ефимова. На вопрос, планирует ли осужденный подавать повторное ходатайство о помиловании, она ответила отрицательно, поскольку это, по ее словам, «бессмысленно».

В заключении Евгений Урлашов провел уже более пяти лет. Он был задержан в ночь на 3 июля 2013 года и был арестован спустя два дня. 3 августа 2016 года Кировский районный суд Ярославля приговорил его к 12 годам шести месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере 60 млн руб. по обвинению в покушении на получение взятки в особо крупном размере от директора фирмы «Радострой» Сергея Шмелева и в получении взятки в особо крупном размере от гендиректора компании «Ярдорстрой» Эдуарда Авдаляна.

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Ярославский областной суд 20 января 2017 года оставил в силе приговор первой инстанции. В рыбинской ИК-2 также отбывает наказание бывший советник мэра Алексей Лопатин, приговоренный к семи годам по обвинению в посредничестве при передаче взятки от господина Шмелева. Бывший вице-мэр Дмитрий Донсков, с которым, по данным следствия, Евгений Урлашов вымогал первую взятку, был оправдан.

Александр Тихонов, Ярославль

Суд оставил в силе приговор Урлашову
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20 января 2017© Ньюстюб
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