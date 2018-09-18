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06:38 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Граждане обогатились долгами

Выдача кредитных карт бьет рекорды.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Бюро кредитных историй (БКИ) в августе отметило беспрецедентный рост количества выданных гражданам кредиток. Причинами являются агрессивное продвижение кредиток банками, желание населения сохранить уровень жизни при падающих доходах, популяризация карт рассрочки. В то же время в случае кризиса многим игрокам, заигравшимся в кредитные карты, будет непросто, говорят эксперты.

В августе 2018 года банки выдали населению 1 млн кредитных карт, подобная выдача «была зафиксирована впервые за всю историю наблюдений» с 2003 года, сообщили в пятницу в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ, входит в топ-3). При этом за аналогичный период прошлого года было выдано 0,64 млн карт. До августа абсолютный рекорд по количеству выданных карт был поставлен в декабре 2017 года — 0,95 млн штук, отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Таким образом, по его словам, августовский рост — это вполне устойчивый тренд.

Схожую динамику отмечают и в других крупнейших БКИ. Так, в «Эквифаксе» «Ъ» сообщили, что, по их данным, в августе банки выдали 960 тыс. кредиток против 600 тыс. карт в августе 2017 года. По данным ОКБ, в августе 2018 года было выдано 1,17 млн кредитных карт, тогда как в августе 2017 года 0,85 млн штук. Гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин уверен, что главным драйвером роста выдачи являются набирающие популярность карты рассрочки. И. о. генерального директора ОКБ Николай Мясников отметил, что многие клиенты переходят из сегмента «кредиты наличными» в сегмент карт.

Так, доля кредитов наличными в общем количестве новых выдач снизилась за последний год с 73% до 67%, при этом доля карт выросла с 24% до 29%.

В банках тезис о влиянии карт рассрочек на рост темпов выдачи кредиток не отрицают. Например, по словам исполнительного директора кредитно-карточного бизнеса банка «Русский стандарт» Ростислава Яныкина, с момента запуска продукта сумма оформленных рассрочек удваивается каждый месяц.

По словам главного управляющего директора Совкомбанка Андрея Спивакова, в августе их банком было выдано 110 тыс. карт рассрочки «Халва», в то время как годом ранее — 97 тыс. «Карты рассрочки представляют собой небольшой сегмент рынка и, скорее всего, глобально не влияют на общую картину», — уверен руководитель проекта «Совесть» Олег Ряженов-Симс.

Однако в большей степени рекордные выдачи формирует активное продвижение банками стандартных кредиток как наиболее выгодного продукта с точки зрения выдачи и дохода. «Банки не зарабатывают на корпоративном кредитовании, вложения в облигации в этом году были неактуальны, и именно потребкедитование позволяло увеличивать прибыль», — говорит главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.

«Выдача кредитных карт — наиболее быстрый и технологичный способ, позволяющий удовлетворить желание населения сохранить привычный уровень жизни на фоне стагнирующих доходов», — добавляет младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

По данным Росстата, реальные доходы населения в июле 2018 года упали на 4,7% по сравнению с июнем. По словам исполнительного директора «Ренессанс Кредита» Дмитрия Курганова, рекордные показатели могут быть следствием достаточно агрессивной политики отдельных игроков по продвижению своих карточных продуктов. «Сейчас, даже получая пенсию, можно стать обладателем кредитки», — отметил он.

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Впрочем, в агрессивном росте выдачи кредитных карт эксперты видят и риски. «Подобное повышение аппетита к риску у банков не наблюдалось с 2014 года, и отражается оно в минимальном резервировании по подобным продуктам, — отмечает Иван Уклеин.— И если высокотехнологичные игроки при массовом буме выдач могут позволить себе выбор качественного заемщика, то небольшие игроки в погоне за ними сильно рискуют». По его словам, малейший кризис (пришедший извне или же внутринациональный) расставит все точки над i. Если для одних игроков спад кредитования просто затормозит выдачи, то для других может грозить серьезными последствиями, добавил господин Уклеин. Кроме того, очевидны риски и для населения, наращивающего использование заемных средств без роста доходов, заключают эксперты.

Вероника Горячева

Август на миллион: банки выдали рекордное количество кредитных карт
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04:27 (мск)© Ньюстюб
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