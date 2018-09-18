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05:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Армия США заказала нарушающий законы физики двигатель

Минобороны США выделило британским физикам грант на создание аналога «невозможного двигателя» EmDrive. Он должен работать без топлива, сообщается на сайте Плимутского университета, Великобритания.

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Доктор Майк Маккаллох (Michael McCulloch), который выдвинул теорию квантовой инерции, возникающей в следствии излучения Унру, получил от агентства DARPA 1,3 миллиона долларов на изучение и создание двигателя, который работает без топлива. Его прошлые работы посвящены попыткам объяснить принцип работы «невозможного» двигателя EmDrive.

«Я уверен, что квантовая инерция станет настоящим переворотом в освоении космоса, — заявил Маккаллох. — В конечном счете это может означать, что нам не понадобится топливо для запуска спутников. Все, что будет нужно — источник электроэнергии, вроде солнечной энергии».

EmDrive представляет собой устройство в форме конуса из магнетрона (генерирующего микроволны) и резонатора (накапливающего энергию их колебаний). Такая конструкция позволяет, по словам создателей, преобразовывать излучение в тягу.

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Установка из-за противоречивых результатов испытаний встречает неоднозначную реакцию в научных кругах, поскольку ее действие при наивном рассмотрении предполагает нарушение законов сохранения. Испытания EmDrive, проведенные в июне 2015 года Таймаром, также не смогли подтвердить или опровергнуть работоспособность модельного двигателя.

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