Возврат гарантирован: рэкетиры приходят на смену коллекторам
Почему бизнес по выбиванию долгов зверскими методами вновь стал актуален.
Почему бизнес по выбиванию долгов зверскими методами вновь стал актуален.
Преступные группировки, особенно этнические, заметно активизировались на фоне непростой экономической ситуации в стране. Проблемы девелоперов, шаткий курс доллара, фиктивные банкротства — эти и другие факторы обернулись закономерным появлением большого количества должников. Легальные инструменты взыскания потерь через судебные инстанции и белых коллекторов, увы, не способны быстро и эффективно вернуть кредитору «свои кровные плюс проценты». В такие непростые времена на сцену выходят они — «выбивалы» долгов с утюгами, паяльниками и арматурой. О том, кто сегодня покупает чужие долги и почему в стране возрождается рэкетирство, — в материале портала iz.ru.
В начале сентября оперативники МВД отчитались о раскрытии похищения двух подмосковных предпринимателей. Пока задержаны пять человек (большинство из них — выходцы из Чечни), но, по словам пострадавших, в преступлении принимали участие как минимум 8−9 человек.
А на днях, 12 сентября, в центре столицы был похищен житель Подмосковья. Только благодаря неравнодушию окружающих, сообщивших, что неизвестные насильно затолкали в салон машины человека, полуживого мужчину спасла полиция с помощью системы «Поток». Предполагаемыми похитителями оказались уроженцы Воронежской области. По одной из версий, пострадавшие в обоих случаях серьезно задолжали партнерам по бизнесу. Именно неспособность выплатить крупную сумму денег становится всё чаще причиной силового воздействия.
По словам источника портала iz.ru в полиции, сегодня на черном рынке услуг можно «уступить» свое право взыскать деньги с должника лихим людям. Причем вовсе не важно, имеется ли у кредитора расписка или другое документальное подтверждение финансовых обязательств.
«Долги выбивают серьезные люди, с которыми лучше не шутить, и кредиторы это понимают. Если “коллекторы” задают вопрос: “Он правда тебе должен?”, как правило, следует искренний ответ. В противном случае, если выяснится обман, у инициатора “наезда” будут проблемы. Причем не только материальные», — объясняет оперативник.
Собеседник портала iz.ru говорит, что наиболее сильные позиции в выбивании долгов у кавказских группировок, в первую очередь это относится к чеченским этническим преступным группировкам и криминальным структурам, сформированным из уроженцев Дагестана.
«Своеобразным офисом, куда кредиторы обращаются за помощью в получении долга, стал еще несколько лет назад “Президент-отель”. Часто переговоры проходят именно там, обсуждаются на них сумма и комиссия, которую берут себе “коллекторы”. Нужно понимать, что в некоторых случаях услуги этих людей стоят больше половины суммы самой задолженности. Но бывает и так, что человеку принципиален сам факт заставить платить по счетам, и не важно, кому достанутся деньги», — рассказывает спец по оргпреступности.
По словам собеседника, относить такие группы к
«Давление на должника оказывается в несколько этапов. Сначала к потерпевшему (как правило, это представители бизнеса) подкатывают белые воротнички славянской внешности. Это профессиональные юристы, воспитанные с виду люди… Правовым языком они объясняют потенциальной жертве, что за ним долг и что они представляют интересы кредитора на основе договора. Эти моменты могут даже фиксироваться на видео. Ключевой посыл таких бесед простой: если не отдадите
Если лицо не располагает средствами или упорствует, дело приобретает ярко выраженные криминальные черты — вплоть до похищений и пыток.
«Стрельба по ногам из травматического оружия, кипятильник во рту, паяльные лампы в причинных местах — эти люди способны и на такие жуткие вещи, чтобы получить свое. Но устрашающей демонстрации обычно хватает, чтобы сломить любого», — рассказывает порталу iz.ru сотрудник антимафиозного подразделения.
По данным другого источника в правоохранительных органах, сегодня резко увеличилось число похищений, которые не попадают в официальную статистику. Большая часть из них — внутриэтнические и межэтнические разборки вокруг розничной или оптовой торговли на рынках. До полиции эти конфликты доходят в лишь крайнем случае. Причина их, разумеется, всё та же —
«С силовиками в таких вопросах и раньше, в эру дикого российского капитализма, не особенно откровенничали, а сегодня и подавно. Людей похищают, вымогают с их сторонников и родных деньги, отпускают, и всё
И рынки сегодня опять штормит. Так, на прошлой неделе произошла массовая драка на Сельскохозяйственном рынке. Прибывшие на сигнал о происшествии оперативники задержали на месте лишь двух участников событий — оба уроженцы Чеченской Республики. Один из мужчин получил резаное ранение живота от неизвестных.
По оперативным данным, на протяжении последнего года между представителями северокавказских этнических группировок и ОПГ из Закавказья встал вопрос о переделе сфер влияния на рынках. Летом уходящего года на одном из рынков столицы случилось затяжное выяснение отношений — обошлось без жертв, так как одна из сторон во время кульминации вызвала полицейских. Оппоненты оказались в наручниках, что помешало кровопролитию.
«Все такие войны начинаются с неоплаченных долгов, процентов, финансовых потерь. Если хочешь отобрать
Если раньше, по словам источника портала iz.ru, криминалитет опасался переходить границы дозволенного, то сегодня это уже неактуально. Реальной правоохранительной силы, которая смогла бы сдержать или хотя бы разобраться в устройстве этих криминальных групп, попросту нет.
«Много голодных парней из регионов готовы на любую работу, чтобы получить то, о чем говорится в соцсетях и по телевизору. Поэтому с кадрами проблем нет. Спортзалы забиты накачанными парнями — из них опять пытаются лепить бригады», — рассуждает собеседник.
По его мнению, уголовный запрет стал для организаторов слабым сдерживающим фактором