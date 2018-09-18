Возврат гарантирован: рэкетиры приходят на смену коллекторам

Источник: РИА "Новости"

Преступные группировки, особенно этнические, заметно активизировались на фоне непростой экономической ситуации в стране. Проблемы девелоперов, шаткий курс доллара, фиктивные банкротства — эти и другие факторы обернулись закономерным появлением большого количества должников. Легальные инструменты взыскания потерь через судебные инстанции и белых коллекторов, увы, не способны быстро и эффективно вернуть кредитору «свои кровные плюс проценты». В такие непростые времена на сцену выходят они — «выбивалы» долгов с утюгами, паяльниками и арматурой. О том, кто сегодня покупает чужие долги и почему в стране возрождается рэкетирство, — в материале портала iz.ru.

Похищения — вестник нового лихолетья

В начале сентября оперативники МВД отчитались о раскрытии похищения двух подмосковных предпринимателей. Пока задержаны пять человек (большинство из них — выходцы из Чечни), но, по словам пострадавших, в преступлении принимали участие как минимум 8−9 человек.

А на днях, 12 сентября, в центре столицы был похищен житель Подмосковья. Только благодаря неравнодушию окружающих, сообщивших, что неизвестные насильно затолкали в салон машины человека, полуживого мужчину спасла полиция с помощью системы «Поток». Предполагаемыми похитителями оказались уроженцы Воронежской области. По одной из версий, пострадавшие в обоих случаях серьезно задолжали партнерам по бизнесу. Именно неспособность выплатить крупную сумму денег становится всё чаще причиной силового воздействия.

По словам источника портала iz.ru в полиции, сегодня на черном рынке услуг можно «уступить» свое право взыскать деньги с должника лихим людям. Причем вовсе не важно, имеется ли у кредитора расписка или другое документальное подтверждение финансовых обязательств.

Задержание подозреваемых в похищении людей в Подмосковье | Источник: Известия

«Долги выбивают серьезные люди, с которыми лучше не шутить, и кредиторы это понимают. Если “коллекторы” задают вопрос: “Он правда тебе должен?”, как правило, следует искренний ответ. В противном случае, если выяснится обман, у инициатора “наезда” будут проблемы. Причем не только материальные», — объясняет оперативник.

Собеседник портала iz.ru говорит, что наиболее сильные позиции в выбивании долгов у кавказских группировок, в первую очередь это относится к чеченским этническим преступным группировкам и криминальным структурам, сформированным из уроженцев Дагестана.

«Своеобразным офисом, куда кредиторы обращаются за помощью в получении долга, стал еще несколько лет назад “Президент-отель”. Часто переговоры проходят именно там, обсуждаются на них сумма и комиссия, которую берут себе “коллекторы”. Нужно понимать, что в некоторых случаях услуги этих людей стоят больше половины суммы самой задолженности. Но бывает и так, что человеку принципиален сам факт заставить платить по счетам, и не важно, кому достанутся деньги», — рассказывает спец по оргпреступности.

Игра в доброго и злого коллектора

По словам собеседника, относить такие группы к какой-либо конкретной этнической группе на Кавказе не совсем корректно, так как в состав структур входят бригады различных народностей.

Новость Должники не узнают коллектора в лицо

«Давление на должника оказывается в несколько этапов. Сначала к потерпевшему (как правило, это представители бизнеса) подкатывают белые воротнички славянской внешности. Это профессиональные юристы, воспитанные с виду люди… Правовым языком они объясняют потенциальной жертве, что за ним долг и что они представляют интересы кредитора на основе договора. Эти моменты могут даже фиксироваться на видео. Ключевой посыл таких бесед простой: если не отдадите по-хорошему, эта проблема перейдет к другим специалистам. А вот эти люди с длинными бородами, крепкими мышцами и на дорогих внедорожниках не особенно церемонятся с должником. Они выслеживают цель и вызывают на разговор в самый неподходящий для должника момент. Часто когда он находится в окружении своих близких, детей. Нагло, устрашающе говорят, чтобы человек вернул деньги. Прозрачно намекают на проблемы, не скупятся на оскорбления. Они наводят страх не только на самого должника, но и на его близких. Это дополнительная мотивация заплатить. 90% людей возвращают всё, что должны, именно на этом этапе», — говорит сыщик.

Источник: Известия

Если лицо не располагает средствами или упорствует, дело приобретает ярко выраженные криминальные черты — вплоть до похищений и пыток.

«Стрельба по ногам из травматического оружия, кипятильник во рту, паяльные лампы в причинных местах — эти люди способны и на такие жуткие вещи, чтобы получить свое. Но устрашающей демонстрации обычно хватает, чтобы сломить любого», — рассказывает порталу iz.ru сотрудник антимафиозного подразделения.

Малый бизнес под прицелом

По данным другого источника в правоохранительных органах, сегодня резко увеличилось число похищений, которые не попадают в официальную статистику. Большая часть из них — внутриэтнические и межэтнические разборки вокруг розничной или оптовой торговли на рынках. До полиции эти конфликты доходят в лишь крайнем случае. Причина их, разумеется, всё та же — кто-то кому-то задолжал. Если у белого или серого бизнеса есть возможность решить вопросы в правовом поле (через суды и медиаторов), то нелегалы такой возможности лишены.

Новость Должникам оставят на жизнь

«С силовиками в таких вопросах и раньше, в эру дикого российского капитализма, не особенно откровенничали, а сегодня и подавно. Людей похищают, вымогают с их сторонников и родных деньги, отпускают, и всё шито-крыто. Но всегда остаются недовольные от беспредела. На этом фоне усиливается роль криминальных авторитетов и представителей диаспор, которые могут либо договариваться с противниками, либо начать войну», — говорит полицейский.

И рынки сегодня опять штормит. Так, на прошлой неделе произошла массовая драка на Сельскохозяйственном рынке. Прибывшие на сигнал о происшествии оперативники задержали на месте лишь двух участников событий — оба уроженцы Чеченской Республики. Один из мужчин получил резаное ранение живота от неизвестных. Каких-либо вразумительных показаний ни от пострадавшего, ни от второго фигуранта правоохранителям получить не удалось.

Источник: Известия

По оперативным данным, на протяжении последнего года между представителями северокавказских этнических группировок и ОПГ из Закавказья встал вопрос о переделе сфер влияния на рынках. Летом уходящего года на одном из рынков столицы случилось затяжное выяснение отношений — обошлось без жертв, так как одна из сторон во время кульминации вызвала полицейских. Оппоненты оказались в наручниках, что помешало кровопролитию.

«Все такие войны начинаются с неоплаченных долгов, процентов, финансовых потерь. Если хочешь отобрать чей-то бизнес, веди дела с его владельцем, дай ему денег в долг. И не беда, что он выплачивает в срок проценты — всегда можно найти предлог, чтобы потребовать с должника больше, чем договаривались. Инвестиция в этом случае действует как инъекция медленно действующего яда. Долг из живых денег постепенно трансформируется, разрастается как опухоль до размеров предприятия заемщика. В конце — хирургическое вмешательство, то есть ампутация бизнеса», — объясняет на пальцах реалии современного механизма вымогательства источник, знакомый с ситуацией в мире оргпреступности.

Источник: РИА "Новости"

Гражданско-правовой террор

Если раньше, по словам источника портала iz.ru, криминалитет опасался переходить границы дозволенного, то сегодня это уже неактуально. Реальной правоохранительной силы, которая смогла бы сдержать или хотя бы разобраться в устройстве этих криминальных групп, попросту нет.

«Много голодных парней из регионов готовы на любую работу, чтобы получить то, о чем говорится в соцсетях и по телевизору. Поэтому с кадрами проблем нет. Спортзалы забиты накачанными парнями — из них опять пытаются лепить бригады», — рассуждает собеседник.