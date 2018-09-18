Каждый пятый россиянин экономит на покупках

Источник: Известия

Согласно статистике сайта «Юла», количество просмотров в Интернете товаров со скидкой на 26% превышает число переходов по ссылкам на предложения по исходной стоимости.

Большая часть российских граждан ищет скидки как в онлайн-, так и в офлайн-магазинах, а также сравнивает перед покупкой стоимость товара на разных ресурсах.

Поиском наименьшей стоимости в Сети в основном озабочены люди возрастной категории 25−44 лет. И лишь 12% потребителей покупают продукцию сразу. Мужчины и женщины оказались в равной степени экономными.

Эксперты связывают такую экономию с падением доходов российских жителей в 2014 году. Однако, по их мнению, ситуация уже начала улучшаться.