Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самые близкие к волку: древнейшие породы собак
Популярную автоподставу засняли на видеорегистратор
Ксения Собчак восхитилась актерским талантом своей падчерицы
Выявлен новый вид запрещенной перепланировки
Полина Максимова рассказала, как похудела на 12 кг ради роли
Секс, булавки и шипыОткуда взялись панки
«Украину обманули»: Кучма требует от Трампа извинений
СМИ: Греция требует "репарации" от России
Ван Дамм и Бузова на фестивале Comedy Club в Ереване
Полина Максимова рассказала, как похудела на 12 кг ради роли
Инсульт изменил актера Янина до неузнаваемости - фото
Скончался народный артист РФ Асафов - СМИ
Китайскую стюардессу уволили после предложения выйти замуж
Мария Порошина раскрыла подробности своего развода
На продажу выставили навороченный «Хаммер» из «Ералаша»
«Лучший автомобиль года»: названы претенденты
Где живут и отдыхают богатые русские и сколько это им стоит
Квартира в модных серо-бежевых тонах в Хамовниках
Фоторепортажи
13Краски триколора: яркий фестиваль в День российского флага
12Торжества в честь 70-летия КНДР
00:52 (мск), источник: Известия

Каждый пятый россиянин экономит на покупках

Каждый пятый житель России стремится сэкономить на покупках. Об этом говорится в исследовании Mail.Ru Research и сервиса объявлений «Юла», с которым ознакомились «Известия».

Наверх
Источник: Известия

Согласно статистике сайта «Юла», количество просмотров в Интернете товаров со скидкой на 26% превышает число переходов по ссылкам на предложения по исходной стоимости.

Большая часть российских граждан ищет скидки как в онлайн-, так и в офлайн-магазинах, а также сравнивает перед покупкой стоимость товара на разных ресурсах.

Поиском наименьшей стоимости в Сети в основном озабочены люди возрастной категории 25−44 лет. И лишь 12% потребителей покупают продукцию сразу. Мужчины и женщины оказались в равной степени экономными.

Эксперты связывают такую экономию с падением доходов российских жителей в 2014 году. Однако, по их мнению, ситуация уже начала улучшаться.

По данным Росстата, за первые семь месяцев 2018 года реальные денежные доходы граждан страны выросли на 2,6%, в то время как в предыдущие четыре года динамика была отрицательной.

Реально ли сэкономить на рефинансировании кредита
Во время загрузки произошла ошибка.
30 марта© Ньюстюб
 Острова преткновения: отдаст ли Россия Японии Южные Курилы
Восток с оглядкой на запад: чем интересны учения «Восток-2018»
Выборы в Донбассе пройдут в авральном режиме
Ракетную атаку по Латакии осуществили с моря, сообщил источник
Президент не помиловал Евгения Урлашова
В России введут новую маркировку молочной продукции
Расстрелян свидетель по делу «ночного губернатора» Петербурга
Дамба химзавода в Крыму оказалась разрушена со стороны Украины
Спорт
Новый контракт Карреры со «Спартаком». Почему это важно Что не так в «Спартаке» сейчас?
Hi-Tech
WhatsApp станет «черным» Он будет поддерживать OLED-экраны новых iPhone.
Авто
На продажу выставили «Хаммер», снимавшийся в «Ералаше» Нынешний владелец автомобиля уверяет, что созданный в единственном экземпляре внедорожник эксплуатируется крайне редко, и просит за авто почти 3 000 000 рублей
Кино
62-летняя Наталья Андрейченко вернулась к образу Мэри Поппинс Актриса вернулась в костюм героини, которую играла в популярном советском фильме «Мэри Поппинс, до свидания»
Недвижимость
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
Выявлен новый вид запрещенной перепланировки
В России есть ипотека на недорогое жилье. О ней никто не знает
Виктор Ан перед отъездом решил сдать свою олимпийскую квартиру
Мамы говорят
Вингардиум Левиоса Датские детские площадки.)) 520
Алена Оптимизм заканчивается...сдаю, старушка. Помогите! 437
Ящер Непознавательная тема 171
Ваше Величество Десерты-иллюзии Бена Черчилля. 160
Леди
Пять звездных жен, которым развод пошел только на пользу Наши героини смогли доказать свое право на счастье и стать сильнее.
Все о ремонте
9 предметов декора, которые можно сделать из старых оконных рам
Малогабаритка для семьи с ребенком: реальный проект
Стеклянная перегородка в интерьере: 5 идей
Квартира в Подмосковье: графичный интерьер в стиле фьюжн
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь