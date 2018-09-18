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08:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Названы лауреаты премии «Эмми»

Главную награду «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал» получила «Игра престолов». Лучшим комедийным сериалом стала «Удивительная миссис Мейзел и Билл Хейдер». 70-я Церемония вручения премии прошла в Лос-Анджелесе, ее транслировал телеканал NBC.

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Источник: AP 2018

Лучшей комедийной актрисой признана Рэйчел Броснахэн, сыгравшая главную роль в сериале «Удивительная миссис Мейзел и Билл Хейдер». Награду за роль второго плана завоевала Алекс Борштейн, за тот же сериал. Сериал «Барри» принес награду за лучшую комедийную мужскую роль Биллу Хейдеру, и за роль второго плана — Генри Уинклеру.

Премию «Эмми» за лучшие актерские работы в драматическом сериале завоевали Клер Фои («Корона») и Мэттью Риз («Американцы»). Награду за роли второго плана получили Питер Динклэйдж за «Игру престолов» и Тэнди Ньютон за «Мир Дикого Запада». Лучшим режиссером драматического сериала признан Стивен Долдри («Корона»), сценаристами — Джоэль Филдс и Джозеф Вайсберг («Американцы»).

Сатирическая вечерняя программа Saturday Night Live завоевала премию «Эмми» в категории «Лучшее скетчевое варьете». «Американская история преступлений» стала лучшим мини-сериалом.

Полный список номинантов Эмми 2018

Новости культуры. Эфир от 13.07.2018 (15:00). Названы номинанты на премию «Эмми» 2018 года
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