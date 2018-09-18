Названы лауреаты премии «Эмми»
Главную награду «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал» получила «Игра престолов». Лучшим комедийным сериалом стала «Удивительная миссис Мейзел и Билл Хейдер». 70-я Церемония вручения премии прошла в
Главную награду «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал» получила «Игра престолов». Лучшим комедийным сериалом стала «Удивительная миссис Мейзел и Билл Хейдер». 70-я Церемония вручения премии прошла в
Лучшей комедийной актрисой признана Рэйчел Броснахэн, сыгравшая главную роль в сериале «Удивительная миссис Мейзел и Билл Хейдер». Награду за роль второго плана завоевала Алекс Борштейн, за тот же сериал. Сериал «Барри» принес награду за лучшую комедийную мужскую роль Биллу Хейдеру, и за роль второго плана — Генри Уинклеру.
Премию «Эмми» за лучшие актерские работы в драматическом сериале завоевали Клер Фои («Корона») и Мэттью Риз («Американцы»). Награду за роли второго плана получили Питер Динклэйдж за «Игру престолов» и Тэнди Ньютон за «Мир Дикого Запада». Лучшим режиссером драматического сериала признан Стивен Долдри («Корона»), сценаристами — Джоэль Филдс и Джозеф Вайсберг («Американцы»).
Сатирическая вечерняя программа Saturday Night Live завоевала премию «Эмми» в категории «Лучшее скетчевое варьете». «Американская история преступлений» стала лучшим