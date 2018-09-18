Названы лауреаты премии «Эмми»

Лучшей комедийной актрисой признана Рэйчел Броснахэн, сыгравшая главную роль в сериале «Удивительная миссис Мейзел и Билл Хейдер». Награду за роль второго плана завоевала Алекс Борштейн, за тот же сериал. Сериал «Барри» принес награду за лучшую комедийную мужскую роль Биллу Хейдеру, и за роль второго плана — Генри Уинклеру.