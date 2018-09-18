Житель Польши очнулся в холодильнике морга и отправился на вечеринку

В населенном пункте Семяновице-Сленске Силезского воеводства «прохожий заметил на улице мужчину без сознания», говорится в сообщении. Прибывшая на место бригада скорой помощи пыталась реанимировать мужчину, но в итоге «констатировала смерть по причине чрезмерного количества выпитого алкоголя». Его тело было доставлено в морг.

Через какое-то время охранник морга услышал доносящиеся из холодильника шумы и стоны. Он решил проверить, что происходит.

Как выяснилось, человек, который находился в холодильнике, очнулся. «Охранник впал в шок. Он увидел в холодильнике человека, который просил одеяло», — говорится в сообщении.

Через некоторое время еще недавно «мертвый» пан Кшиштоф понял, что произошло. Когда на место прибыла полиция, он дал показания и, несмотря на рекомендации врачей остаться под их наблюдением, взял свои вещи, оделся и вышел.

Он направился домой, но по дороге передумал и попросил таксиста отвезти его на вечеринку, откуда ранее попал в морг. «Пан Кшиштоф заявил, что если он остался в живых, то за это стоит выпить», — говорится в сообщении.

Врача, который констатировал смерть, ждет допрос, а дальнейшую его судьбу решит суд.