За отказ прекратить распространять ложь лишат свободы

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Для злостных нарушителей вводится уголовное наказание — можно получить год лишения свободы.

«В век информационных технологий распространение той или иной информации, особенно чувствительной для наших граждан или для юридических лиц, может наносить ущерб сравнимый, и даже превышающий ущерб непосредственно материальный», — отметил первый зампред комитета по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин. Он напомнил, что достоинство личности охраняется государством.

Однако добившись через суд признания информации о себе недостоверной и порочащей, гражданин все равно сталкивается с тем, что информация продолжает распространяться.

Все что могут сделать судебные приставы — выписывать мало кого пугающие штрафы до 2,5 тыс. рублей.

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Как констатировал Вяткин, решения, которыми предписывается удалить или запрещается распространять ту или иную информацию, очень часто не исполняются. Та же ситуация и с предписанием дать опровержение. В результате распространение порочащей информации «используется как для сведения личных счетов, для выражения личной неприязни, в бизнес-конфликтах, в политической борьбе».

Для начала к нарушителю, распространяющему такого рода сведения, будет применяться КоАП. Штраф для граждан составит от 5 тыс. до 20 тыс. рублей; для должностных лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. За повторный отказ прекратить распространение штрафы увеличиваются и может быть назначен и административный арест до 15 суток или обязательные работы до 200 часов.

Если же в течение одного года по одному и тому же судебному разбирательству все административные меры воздействия будут исчерпаны, заработает новая статья УК, пояснил другой автор поправок Сергей Боярский.