За отказ прекратить распространять ложь лишат свободы
Если суд решил, что сведения незаконные или недостоверные, однако гражданин продолжает их распространять, то ему будут грозить крупные штрафы.
Если суд решил, что сведения незаконные или недостоверные, однако гражданин продолжает их распространять, то ему будут грозить крупные штрафы.
Для злостных нарушителей вводится уголовное наказание — можно получить год лишения свободы.
«В век информационных технологий распространение той или иной информации, особенно чувствительной для наших граждан или для юридических лиц, может наносить ущерб сравнимый, и даже превышающий ущерб непосредственно материальный», — отметил первый зампред комитета по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин. Он напомнил, что достоинство личности охраняется государством.
Однако добившись через суд признания информации о себе недостоверной и порочащей, гражданин все равно сталкивается с тем, что информация продолжает распространяться.
Как констатировал Вяткин, решения, которыми предписывается удалить или запрещается распространять ту или иную информацию, очень часто не исполняются. Та же ситуация и с предписанием дать опровержение. В результате распространение порочащей информации «используется как для сведения личных счетов, для выражения личной неприязни, в
Для начала к нарушителю, распространяющему такого рода сведения, будет применяться КоАП. Штраф для граждан составит от 5 тыс. до 20 тыс. рублей; для должностных лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. За повторный отказ прекратить распространение штрафы увеличиваются и может быть назначен и административный арест до 15 суток или обязательные работы до 200 часов.
Максимальное наказание для физических лиц — до 1 года лишения свобод, а для должностных лиц — до 2 лет, сообщил парламентарий.