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14:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Мать раскрыла эффективный способ сэкономить на еде

Многодетная жительница Австралии рассказала о своих способах хранения продуктов и вдохновила других женщин поделиться полезными кухонными лайфхаками. На это обратило внимание издание Daily Mail.

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Австралийка объяснила, что использует глубокие контейнеры, наполненные водой. В таких условиях овощи, по ее словам, остаются свежими в течение нескольких недель.

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«Да, это действительно работает. Вам не нужно разрезать овощи, достаточно положить в контейнеры и менять в них воду раз в неделю», — уточнила женщина, заверив, что подобный способ помогает ей экономить «тысячи долларов в год».

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В комментариях под рассказом другие женщины принялись делиться своими секретами. В комментариях уточнили, что воду следует менять чаще, а также заверили, что этот способ работает и для трав.

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Другие посоветовали держать зелень в небольших вазах с водой. Оказалось, что многие используют этот трюк с водой, иногда таким же способом «продлевая жизнь» очищенному картофелю.

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