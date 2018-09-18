Илон Маск раскрыл имя первого лунного туриста. Кто он?
Миллиардер из Японии Юсаку Маэдзава станет первым космическим туристом, который пролетит вокруг Луны на ракете BFR (Big Falcon Rocket) компании SpaceX.
Миллиардер из Японии Юсаку Маэдзава станет первым космическим туристом, который пролетит вокруг Луны на ракете BFR (Big Falcon Rocket) компании SpaceX.
Об этом сообщили основатель компании Илон Маск и сам Маэдзава на презентации в головном офисе SpaceX в городе Хортон, штат Калифорния. Миссия планируется на 2023 год. Ракета с туристом пролетит примерно в 200 км от Луны.
Цену билета Маэдзава раскрывать не стал. По словам Маска, речь идет о «значительной сумме», которая поможет компании в разработке ракеты BFR.
Путешествие продлится около недели. В SpaceX добавили, что за всю историю только 24 человека побывали на Луне. Последними из них стали участники миссии «Аполлон-17» в 1972 году.
В 2016 году Илон Маск рассказал, что начал работать над проектом BFR. А в начале прошлого года SpaceX сообщила, что готовит коммерческий полет вокруг Луны.
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