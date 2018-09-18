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14:46 (мск), источник: BBC News Русская служба

Илон Маск раскрыл имя первого лунного туриста. Кто он?

Миллиардер из Японии Юсаку Маэдзава станет первым космическим туристом, который пролетит вокруг Луны на ракете BFR (Big Falcon Rocket) компании SpaceX.

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Источник: AP 2018

Об этом сообщили основатель компании Илон Маск и сам Маэдзава на презентации в головном офисе SpaceX в городе Хортон, штат Калифорния. Миссия планируется на 2023 год. Ракета с туристом пролетит примерно в 200 км от Луны.

Цену билета Маэдзава раскрывать не стал. По словам Маска, речь идет о «значительной сумме», которая поможет компании в разработке ракеты BFR.

Путешествие продлится около недели. В SpaceX добавили, что за всю историю только 24 человека побывали на Луне. Последними из них стали участники миссии «Аполлон-17» в 1972 году.

В 2016 году Илон Маск рассказал, что начал работать над проектом BFR. А в начале прошлого года SpaceX сообщила, что готовит коммерческий полет вокруг Луны.

Ранее Маск уже намекал, что пассажир будет из Японии.

Компания заявила, что полет станет важным шагом к тому, чтобы сделать космические путешествия доступными для всех. Миссия рассчитывает на тяжелую ракету-носитель BFR, которая пока не построена. «Нет 100-процентной уверенности, что она будет готова к полету», — заявил Маск.

Кто такой Юсаку Маэдзава?

42-летний японский бизнесмен Маэдзава основал крупнейший в своей стране онлайн-магазин одежды Zozotown. Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд.

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Он также коллекционирует произведения современного искусства. В прошлом году Маэдзава попал в заголовки СМИ, когда на аукционе в Нью-Йорке купил картину художника Жан-Мишеля Баския более чем за $110 млн.

Японский миллиардер хочет взять с собой на борт шесть-восемь художников со всего мира. После полета их попросят выразить впечатления от путешествия в своих работах, рассказал Маэдзава.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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