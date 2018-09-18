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15:42 (мск), источник: Коммерсантъ-Lifestyle

Красавица-чудовище. Ugly beauty как новый супер-успешный концепт

Трансформация понятия красоты происходит незаметно и у нас на глазах: еще совсем недавно ценились красотки уровня топ-моделей 90-х, а сегодня мы наблюдаем прямо противоположный процесс.

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Источник: Коммерсантъ-Lifestyle

Да, когда-то и Синди Кроуфорд признавалась неидеальной — в начале карьеры агенты ей советовали похудеть и избавиться от родинки. Кейт Мосс с пресловутой внешностью подростка—воплощения героинового шика выглядела заморышем на фоне роскошных Кристи Терлингтон и Хелены Кристинсен. Ту же Линду Евангелисту долго не могли разглядеть воротилы модного бизнеса, и в первые годы своей модельной карьеры она прозябала в неизвестности — никто не считал ее красавицей. Но тем не менее все они стали суперзвездами. Эти исключения подтверждают правило, которое сегодня выглядит оксюмороном:

Красавицы больше не нужны, бал правит уродство и избыточность. Рекламные кампании модных брендов тоже стали отражать эту новую реальность.

Из последнего — осенняя кампания VB, Виктории Бекхем: огромные брендированные пакеты с высунутыми оттуда частями ее тела напоминают ожившие «окорочка Буша». Для модных кругов — это красивый оммаж рекламной кампании Марка Джейкобса 2008 года, в которой снялась начинающая тогда дизайнер Виктория Бекхем. Для широкой публики — странные кадры, которые не вяжутся с тем, какую одежду делает и носит сама Виктория. В сети начался флешмоб — все фотографируются в пакетах разных форм и расцветок, и выглядит это очень смешно.

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Зак Позен решил поместить своих моделей в предельно странную атмосферу: интерьеры до боли напоминают советские квартиры, а сами модели — растрепанных, кое-как одетых, как будто застигнутых врасплох их обитателей.

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Но больше всех отличился итальянский Vogue — cвою последнюю модную съемку стилисты журнала провели в российской провинции, в Архангельской области. И выбор места здесь не самое удивительное. Гораздо более интересно разглядывать героев съемки — моделей с накладными усами, выбеленными лицами и в неестественных позах.

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Художник Максим Гошко-Даньков видит в таких проявлениях откровенного уродства массовый тренд:

Ugly style является самым крутым воплощением бьюти- и фэшн-индустрии. Это связано с массовым проникновением дизайна и искусства в широкую аудиторию. То есть сейчас мы уже не «циклимся» на какой-то нишевой аудитории, которая могла бы понять тот или иной продукт, а смотрим намного шире. Продукт должен быть мало того что очень заметным, но и должен, в свою очередь, ломать стереотипы — для того, чтобы вызывать неподдельный интерес у аудитории, иначе это будет скучным.

Можно с ним соглашаться или нет, но то, что раньше считалось некрасивым, сегодня завоевывает сердца миллионов. Похоже, никому не хочется скучать.

Ирина Кириенко

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