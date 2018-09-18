Красавица-чудовище. Ugly beauty как новый супер-успешный концепт
Трансформация понятия красоты происходит незаметно и у нас на глазах: еще совсем недавно ценились красотки уровня
Трансформация понятия красоты происходит незаметно и у нас на глазах: еще совсем недавно ценились красотки уровня
Да,
Из последнего — осенняя кампания VB, Виктории Бекхем: огромные брендированные пакеты с высунутыми оттуда частями ее тела напоминают ожившие «окорочка Буша». Для модных кругов — это красивый оммаж рекламной кампании Марка Джейкобса 2008 года, в которой снялась начинающая тогда дизайнер Виктория Бекхем. Для широкой публики — странные кадры, которые не вяжутся с тем, какую одежду делает и носит сама Виктория. В сети начался флешмоб — все фотографируются в пакетах разных форм и расцветок, и выглядит это очень смешно.
Зак Позен решил поместить своих моделей в предельно странную атмосферу: интерьеры до боли напоминают советские квартиры, а сами модели — растрепанных,
Но больше всех отличился итальянский Vogue — cвою последнюю модную съемку стилисты журнала провели в российской провинции, в Архангельской области. И выбор места здесь не самое удивительное. Гораздо более интересно разглядывать героев съемки — моделей с накладными усами, выбеленными лицами и в неестественных позах.
Художник Максим
Ugly style является самым крутым воплощением бьюти- и
фэшн-индустрии.Это связано с массовым проникновением дизайна и искусства в широкую аудиторию. То есть сейчас мы уже не «циклимся» на какой-тонишевой аудитории, которая могла бы понять тот или иной продукт, а смотрим намного шире. Продукт должен быть мало того что очень заметным, но и должен, в свою очередь, ломать стереотипы — для того, чтобы вызывать неподдельный интерес у аудитории, иначе это будет скучным.
Можно с ним соглашаться или нет, но то, что раньше считалось некрасивым, сегодня завоевывает сердца миллионов. Похоже, никому не хочется скучать.
Ирина Кириенко