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15:29 (мск), источник: РИА Новости

Ученые открыли новые типы личности

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Исследователи из Северо-Западного университета (штат Иллинойс, США) представили новую концепцию классификации людей по типам личности, сообщает портал Medical Xpress.

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Источник: Pexels/CC0

В современной психологии существует пять измерений личности — экстраверсия, способность к компромиссу, сознательность, эмоциональная нестабильность и открытость перед знаниями и новым опытом. Из этих черт формируется три типа личности — люди, чрезмерно контролирующие себя, люди, не способные держать себя в руках, и люди с устойчивой психикой. Анализ больших данных помог исследователям расширить эти категории.

Искусственный интеллект исследовал данные опросников и анкет более полутора миллиона человек по всему миру, информация собиралась десятки лет. Изначально компьютер определил 16 категорий личности, однако ученые уточнили параметры, и число типов сократилось до четырех — «типичный», «замкнутый» человек, «эгоцентрик» и «образец для подражания».

Источник: Northwestern University

«Типичного» человека характеризует открытость и высокая степень экстраверсии, но низкая открытость к новому опыту. По словам исследователей, женщин в этой категории больше, чем мужчин.

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«Замкнутый» человек эмоционально стабилен, закрыт и обращен в себя, что, впрочем, не мешает ему находить точки соприкосновения с другими людьми.

«Образцы для подражания» обладают стабильной психикой, открыты и даже зависимы от получения новых знаний и опыта, а также весьма сговорчивы. Исследователи отмечают, что такие характеристики чаще встречаются среди женщин.

«Эгоцентриков» отличает высокая экстраверсия, однако по трем другим показателям — сознательности, способности находить с людьми компромиссы, открытости всему новому — их результат ниже среднего.

При этом в течение жизни люди меняют типы личности. Так, эгоцентричным человек чаще всего бывает в молодости — обычно, это подростки мужского пола. С возрастом же повышается вероятность стать «ролевой моделью».

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