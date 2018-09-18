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15:55 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Спортсмену запретили приходить в суши-бар, потому что он слишком много ест

Парень оправдался тем, что у него специальная диета.

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30-летний триатлонист-любитель Ярослав Бобровски из немецкого города Ландсхут буквально за пару дней прославился на весь мир благодаря своему обжорству.

Дело в том, что молодой человек за один ужин умудрился опустошить целый японский ресторан с роллами. Произошло это в заведении под названием Running Sushi, куда Ярослав частенько наведывался и раньше.

В суши-баре действует система «ешь, сколько хочешь», и, заплатив всего 16 долларов, можно съесть неограниченное количество суши и роллов, чем и воспользовался голодный немец.

Однако никто не ожидал, что Бобровски сможет впихнуть в себя 100 порций, тем самым оставив без еды других посетителей.
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Когда молодой человек подошел на кассу, чтобы оставить чаевые официантам, к нему подошел управляющий и сообщил, что Ярослав слишком много ест и они больше не хотят его видеть в своем ресторане.

История получила огласку и к Ярославу за комментариями обратились местные журналисты. Парень признался, что, вообще-то, ест он намного меньше, но в этот раз у него была диета и за день до происшествия он голодал.

Хоть инцидент он назвал печальным, спортсмен сообщил, что уже нашел другое заведение, где тоже можно есть роллы и суши безлимитно.

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