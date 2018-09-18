Спортсмену запретили приходить в суши-бар, потому что он слишком много ест
Парень оправдался тем, что у него специальная диета.
Парень оправдался тем, что у него специальная диета.
30-летний
Дело в том, что молодой человек за один ужин умудрился опустошить целый японский ресторан с роллами. Произошло это в заведении под названием Running Sushi, куда Ярослав частенько наведывался и раньше.
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Когда молодой человек подошел на кассу, чтобы оставить чаевые официантам, к нему подошел управляющий и сообщил, что Ярослав слишком много ест и они больше не хотят его видеть в своем ресторане.
История получила огласку и к Ярославу за комментариями обратились местные журналисты. Парень признался, что,
Хоть инцидент он назвал печальным, спортсмен сообщил, что уже нашел другое заведение, где тоже можно есть роллы и суши безлимитно.