Влад Топалов получил травму глаза, защищая беременную Регину Тодоренко
Телеведущая призналась, что ей нравится «быть возлюбленной одноглазого пирата».
Телеведущая призналась, что ей нравится «быть возлюбленной одноглазого пирата».
Поклонники были очень удивлены, когда увидели stories Регины Тодоренко, на котором она поздравляет сестру Влада Топалова с днем рождения, и на котором сам Влад предстал с заклеенным повязкой глазом. «Что случилось?», «Он попал в драку?», «Бандитская пуля?», — начали выдвигать разные прогнозы фанаты звездной пары, причем вопросов оказалось так много, что
«А ведь на месте Влада могла бы оказаться я. Мы праздновали ДР Алины, так красиво и душевно, но все испортили бенгальские огни, которые от ветра разлетались в разные стороны. Владислав Михайлович любезно попросил меня спрятаться за него, чтоб на меня не попал огонь, а сам поймал окалину глазом и обжегся. Спас меня, мой герой. Спасибо», — рассказала Тодоренко (орфография и пунктуация автора сохранены).
Также телеведущая призналась, что ей нравится «быть возлюбленной одноглазого пирата». По словам Регины, так она кажется Владу гораздо красивее.
Поклонники были восхищены поступком Топалова и пожелали ему скорейшего выздоровления.