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16:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Влад Топалов получил травму глаза, защищая беременную Регину Тодоренко

Телеведущая призналась, что ей нравится «быть возлюбленной одноглазого пирата».

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Поклонники были очень удивлены, когда увидели stories Регины Тодоренко, на котором она поздравляет сестру Влада Топалова с днем рождения, и на котором сам Влад предстал с заклеенным повязкой глазом. «Что случилось?», «Он попал в драку?», «Бандитская пуля?», — начали выдвигать разные прогнозы фанаты звездной пары, причем вопросов оказалось так много, что экс-ведущая «Орел и решка» решила написать отдельный пост, где объяснила, что же произошло. Оказалось, что у певца ожог глаза.

«А ведь на месте Влада могла бы оказаться я. Мы праздновали ДР Алины, так красиво и душевно, но все испортили бенгальские огни, которые от ветра разлетались в разные стороны. Владислав Михайлович любезно попросил меня спрятаться за него, чтоб на меня не попал огонь, а сам поймал окалину глазом и обжегся. Спас меня, мой герой. Спасибо», — рассказала Тодоренко (орфография и пунктуация автора сохранены).

Также телеведущая призналась, что ей нравится «быть возлюбленной одноглазого пирата». По словам Регины, так она кажется Владу гораздо красивее.

Поклонники были восхищены поступком Топалова и пожелали ему скорейшего выздоровления.

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