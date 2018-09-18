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16:47 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Польше спасли мохнатое существо, которое оказалось собакой (фото)

Теперь полиция разыскивает бывшего владельца пса.

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В польском городе Лодзь спасатели приехали на вызов о жестоком обращении с животными. Хозяина не оказалось дома, а потому вместе с полицейскими они открыли квартиру, где и обнаружили мохнатое нечто.

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Существо, которое оказалось собакой, было покрыто густой грязной шерстью, которая свалялась и превратилась в гигантские дреды. Когда пса доставили в местный приют для животных, выяснилось, что тяжелая и громоздкая шерсть практически не давала ему передвигаться.

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Специалисты осмотрели собаку и остригли ее, избавив от 2,5 килограммов волос. Удивительно, что вес пса при этом практически не изменился.

Никаких серьезных заболеваний у животного не обнаружилось. Сейчас малыш чувствует себя хорошо, но еще пугается людей. Волонтеры приюта ищут ему новый дом.

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А тем временем полицейские пытаются найти бывшего хозяина пса, который, по словам соседей, злоупотребляет спиртным. За жестокое обращение с животным ему грозит большой штраф или даже тюремный срок.

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