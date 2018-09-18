Будущее наступает: когда роботы вытеснят людей

Источник: AP 2018

К 2020 году из-за развития технологий и внедрения инноваций 75 млн человек могут лишиться работы, говорится в докладе WEF. К 2025 роботы будут делать больше задач, чем люди. А в России придется сократить до трети персонала во всех секторах экономики. В зоне риска в первую очередь — банковский и бюджетный сектора, в том числе чиновники, а также такие профессии, как бухгалтер или аудитор.

Примерно 75 млн человек могут стать безработными к 2020 году из-за развития технологий и автоматизации производственных процессов. Такой прогноз заложен в докладе «Будущее рабочих мест 2018», выпущенном Всемирным экономическим форумом (WEF), Евразийским институтом конкурентоспособности и консалтинговой компанией Strategy Partners.

Уже в 2017 году на работу новых технологичных машин на глобальном рынке приходилось 29% всего затраченного на создание товаров и услуг времени. В 2022 году этот показатель достигнет 42%, а в 2025 году — 52%, то есть роботы и новые механизмы будут производить больше, чем люди.

В докладе говорится, что около четверти рабочих мест могут быть автоматизированы более чем на 70%, при этом эксперты советуют дополнять передовые технологии грамотными кадрами для роста производительности труда.

Но при этом новые технологии не создадут дисбаланса на рынке труда и резкого роста безработицы не будет, успокаивают эксперты.

Наоборот, WEF прогнозирует, что новые технологии создадут около 133 млн новых рабочих мест.

В России уволят каждого третьего

По прогнозам экспертов, в России, по самым скромным оценкам, может быть сокращено до 30% персонала практически во всех секторах. В том числе инновации могут затронуть бюджетную сферу. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что цифровизация за шесть следующих лет даст возможность на треть сократить численность госслужащих. Если денег хватит на развитие новых технологий. Экс-глава Минфина признает, что «в ближайшие шесть лет цифровизация будет связана с большими расходами на новые технологии, создание баз данных, соединение всех этих архитектур технологических». «Это вообще недешевое дело», — предупреждает он.

Цифровизация готовит серьезные проблемы и работникам финансового сектора.

Количество банков снизится, а в тех, что останутся, основной объем работы будет автоматизирован.

Мрачный прогноз, в частности, высказал исполнительный директор Института прикладного анализа данных Deloitte Алексей Минин. На горизонте 2030 года банков в сегодняшнем виде не будет.

К этому моменту «нам не нужны будут» в таком количестве финансовые посредники, чтобы обеспечивать ликвидность для компаний, а в выигрыше окажутся те кредитные учреждения, которые будут использовать «хорошие алгоритмы анализа данных» и понимать риски своих клиентов лучше других. Минин считает, что «укрупнение» банковского рынка неизбежно, «победитель получит все», а проигравшим придется уйти.

При этом из-за развития цифровых технологий не нужны будут в таком количестве не только банкиры, но и аудиторы и бухгалтеры. По крайней мере те, что работают на рядовых позициях и не обладают уникальными знаниями.

Новые технологии уже на практике доказали свою эффективность: они позволяют анализировать состояние банков гораздо лучше, чем это делают аудиторы. На одной из сессий Гайдаровского форума Минин рассказал, что модель, построенная на основе открытых данных на сайте Центробанка и другой информации из внешних источников, без всякого инсайда, позволяет за три месяца до отзыва лицензии ЦБ точно спрогнозировать в 81% случаев принятие соответствующего решения регулятором. При этом те ошибки, которые случаются у программы, он объясняет, в том числе, «инсайдом на рынке».

Наступление «цифры» на банки на рынке отмечают уже давно.

Глава Сбербанка Герман Греф заявлял о том, что конкурентами крупнейшего российского банка — Сбербанка — стали Google и Amazon из-за интереса этих компаний к финансовым сервисам.

«Мы должны быть столь же вооружены технологиями, насколько вооружены эти игроки. Уже в следующем году мы увидим различные финансовые организации этих технологических гигантов в мире», — отмечал Греф.

По прогнозу Грефа, буквально через 3−5 лет в банке «боты» возьмут на себя функции персональных финансовых советников, отвечающих на типовые вопросы клиентов банка. Как отмечал глава крупнейшего банка в прошлом году, уже сейчас 99% процентов кредитных решений по физическим лицам принимаются автоматически.

Впрочем, профессор ВШЭ, футуролог Андрей Коротаев считает, что полная роботизация не грозит миру в ближайшем будущем, передает НСН. Ранее в июне семь предсказаний на ближайшее будущее в сфере робототехники, интернета, торговли и медицины опубликовал американский журнал Wired. Так, авторы отмечают, что вскоре доставкой и грузоперевозками на дальние расстояния займутся роботы, искусственный интеллект научится распознавать человеческие эмоции, виртуальная реальность будет использоваться повсеместно, а врачи смогут лечь генетические заболевания.

«Это экстраполяция вполне реальных тенденций, которые сейчас наблюдаются. Ничего неосторожного в этом прогнозе нет. Но полная роботизация — это просто красивая метафора, не более того. Речь идет, скорее, об использовании роботов в заметно большем числе направлений. То же самое касается и виртуальной реальности», — сказал эксперт.