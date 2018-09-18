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19:04 (мск), источник: РИА Новости

Ученые открыли сахар, помогающий сбросить лишний вес

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Сахар манноза оказался крайне эффективным средством для борьбы с лишними килограммами, если начать принимать его в детстве. Об этом пишут ученые, проводившие опыты на мышах и опубликовавшие их результаты в журнале Cell Reports.

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Источник: РИА Новости

«Наше открытие в очередной раз подчеркивает, какую важную роль играет микрофлора в работе метаболизма. Тем не менее, благотворный эффект маннозы можно лишь частично связать с микробиомом, и полный характер работы этого сахара пока остается загадкой для нас», — заявил Хадсон Фриз (Hudson Freeze) из Исследовательского института SBP в Ла-Хойе (США).

В последние годы ученые находят все больше свидетельств того, что вероятность развития ожирения зависит не только от поведения человека и особенностей в структуре его генов, но и от того, как устроена его микрофлора.

К примеру, опыты на мышах показывают, что трансплантация «здоровой» микрофлоры в кишечник тучных грызунов может заставить их похудеть. В свою очередь, худые люди в среднем обладают более богатой и разнообразной микрофлорой, а жирная пища способствует размножению в кишечнике особых бактерий, способствующих всасыванию жира и ускоряющих развитие ожирения.

Фриз и его коллеги случайно открыли вещество, способное «перепрограммировать» микрофлору и делать ее более стойкой к действию жирной пищи, экспериментируя с мышами, страдавшими от редких и крайне опасных расстройств в метаболизме сахаров и белков.

При развитии этих болезней, как отмечают ученые, клетки тела человека или животных теряют способность «склеивать» определенные белковые или жировые молекулы с цепочками сахаров. Как правило, подобные «пробелы» в метаболизме приводят к смерти человека или к серьезным нарушениям в работе многих органов.

Новость
Без него нельзя: когда сахар вам необходим

Медики достаточно давно научились подавлять некоторые из них, используя маннозу — сахар, аналогичный глюкозе по его химическому составу, но имеющий иную пространственную структуру. Фриз и его команда изучали возможные побочные эффекты от подобной «сахарной» терапии, наблюдая за жизнью нескольких десятков мышей.

Эти опыты привели к необычным результатам. Грызуны, поедавшие большие дозы маннозы в первые недели и месяцы жизни, в среднем медленнее набирали лишний вес и реже страдали от ожирения, если они питались высококалорийной и жирной пищей, имитировавшей типично «западную» диету.

Когда ученые повторили эти опыты на популяции взрослых мышей, их ожидало разочарование —манноза не заставила их похудеть или замедлить скорость набора лишней массы. Причиной этого, как предполагают ученые, было то, что этот сахар воздействует не на организм грызунов, а на их микрофлору, пик формирования которой приходится на детство и юность.

Аналогичным образом, как предполагают ученые, данный сахар будет влиять и на работу человеческой пищеварительной системы и микрофлоры. Они планируют проверить эту идею в ближайшее время.

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