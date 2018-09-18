Как выглядит знаменитый Кровавый водопад в Антарктиде
Жуткое, но невероятно красивое зрелище.
Жуткое, но невероятно красивое зрелище.
Удивительное природное явление можно увидеть в Восточной Антарктиде в долине Тейлора.
Жутковатое явление было названо «Кровавым водопадом», хотя ничего зловещего в этой воде нет. Такой цвет ей придают повышенная концентрация оксида железа и наличие красных водорослей.
Примечательно, что источник водопада находится под слоем льда глубиной в 400 метров. Кстати, концентрация соли в красной воде превышает океаническую в 4 раза, так что при минусовых температурах она не замерзает.