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18:45 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит знаменитый Кровавый водопад в Антарктиде

Жуткое, но невероятно красивое зрелище.

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Удивительное природное явление можно увидеть в Восточной Антарктиде в долине Тейлора. Из-под толщи льда здесь выбивается поток красной воды, который затем стекает вниз по белоснежным склонам.

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Жутковатое явление было названо «Кровавым водопадом», хотя ничего зловещего в этой воде нет. Такой цвет ей придают повышенная концентрация оксида железа и наличие красных водорослей.

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Примечательно, что источник водопада находится под слоем льда глубиной в 400 метров. Кстати, концентрация соли в красной воде превышает океаническую в 4 раза, так что при минусовых температурах она не замерзает.

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