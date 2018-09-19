Заполярная археология: какие тайны хранят воды Земли Франца-Иосифа
Российские ученые впервые провели подводные исследования в арктических условиях.
Российские ученые впервые провели подводные исследования в арктических условиях.
Первое в истории подводное археологическое исследование в Арктике провели в начале сентября российские полярники. К останкам британской шхуны, затонувшей в XIX веке, погружались участники экспедиции «Открытый океан: архипелаги Арктики». Яхта экспедиции «Альтер Эго» вернулась в Мурманск 14 сентября. Портал iz.ru связался с одним из участников погружения, а также с директором Музея Арктики и Антарктики и выяснил, как проходили работы и что в действительности значит эта находка.
О том, что они стали первыми, кому удалось провести подводные археологические исследования в арктических условиях, участники экспедиции сообщили на странице проекта «Открытый океан: архипелаги Арктики» в Facebook. Впрочем, как пояснил порталу iz.ru директор Музея Арктики и Антарктики Виктор Боярский, дело тут «не в первых или последних», а, собственно, в истории судна, которое исследовали водолазы.
Тут соревнования никому не нужны. Упор нужно делать на том, что впервые обнаружена и подтверждена «Эйра», которую, кстати, искали очень долго. Все знали, где она должна была лежать, но никто не мог найти. Сейчас у участников этой экспедиции всё совпало, были благоприятные погодные условия — и они ее нашли.
«Эйра» — паровое судно, которое принадлежало англичанину Бенджамину Ли Смиту. Он считается одним из важнейших исследователей Арктики. На «Эйре» Ли Смиту два раза подряд удалось достичь архипелага Земля
В 1880 году, пытаясь добраться до восточных берегов Гренландии (и потерпев неудачу), он открыл большое количество островов к западу от архипелага. В 1881 году Бенджамин Ли Смит вернулся к Земле
«Открытый океан: архипелаги Арктики» — проект, в рамках которого действует экспедиция «По следам двух капитанов». По иронии судьбы ее история началась почти 15 лет назад именно с поисков «Эйры». Впервые на острова архипелага Земли
Тогда, впрочем, найти корабль не удалось. Зато исследователи случайно наткнулись на следы экспедиции российского полярника Георгия Брусилова — судьба его шхуны «Святая Анна» оставалась неизвестной с 1914 года, и именно ее история легла в основу романа Вениамина Каверина «Два капитана». Исследователи решили заняться дальнейшими поисками следов корабля Брусилова — так появилось название «По следам двух капитанов».
Летом 2017 года судьба совершила новый поворот — рассчитывая найти новые следы «Святой Анны» (найти их ни в этом, ни в прошлом году так и не удалось), они случайно оказались в бухте, где погибла «Эйра».
Нас льды загнали именно в ту бухту, где утонула «Эйра». Мы не могли упустить такой шанс. Мы ведь
когда-товпервые сюда попали именно ради нее. У нас даже никакого специализированного оборудования не было, только эхолоты, сонары: чисто навигационное оборудование, чтобы понимать картину дна. И мы решили попробовать. Мы барражировали и где-тона 10−12-м проходе нашли какой-тообъект. Опустили туда камеру GoPro, посмотрели — в принципе там можно было «прочитать» отдельные доски, то есть объект был явно искусственного происхождения.
Изучение обнаруженного объекта вошло в список ключевых задач экспедиции 2018 года (одновременно ее участники выполняют ряд научных исследований). В плавание с экипажем «Альтер Эго» отправилась команда водолазов. Среди них —
— Поскольку судно было найдено дистанционным способом, первой задачей было установить, действительно ли это судно. Для этого мы совершили 13 спусков в арктических условиях, проведя под водой в общей сложности 338 минут. Другая задача — определение сохранности. Объект находится в активной зоне действия полярных льдов, особенно айсбергов, которые нещадно пашут дно. А там песчаное ровное плато, на которое айсберг если зашел, то он не щадит ничего, — рассказал порталу iz.ru подводный археолог.
Следующей и, возможно, самой важной задачей для исследователей было установить принадлежность — то есть название — судна, которое, по его словам, сейчас представляет собой лишь остов: «ни о палубных надстройках, ни, собственно, о палубе там речи быть не может». К тому же из архивных документов, которые ранее собрали участники экспедиции, было известно, что ни на бортах, ни на корме «Эйры» изначально названия никогда не было.
Оно было на корабельном колоколе, но его сняли участники команды Ли Смита, покидавшие гибнущий корабль: вместе с продуктами, научной коллекцией, собранной самим Ли Смитом, а также снастями и даже парусиной. Из воспоминаний членов экипажа известно, что позднее корабельная рында использовалась участниками зимовки на мысе Флора как колокол во время совершения воскресных молитв.
Убедиться в том, что перед ними, с высокой вероятностью, находилась та самая паровая шхуна, археологам в итоге помогли два небольших фрагмента керамики.
Первый фрагмент — специализированная лабораторная керамика с надписью London. Такая керамика присуща
все-такиспециализированным научным судам, каким, собственно, «Эйра» и была. Второй фрагмент керамики указал на «Эйру» более точно — это фрагмент кувшина либо из-подрома, либо из-подвина, производства некоего Роберта К… — дальше текст утрачен. Под ним сохранилась надпись Wine and Spirit, еще строчкой ниже написано Peterhead. А Питерхед — это шотландский город, в котором находилась верфь, на которой построена «Эйра»
Возможно, одна из причин, по которой до сих пор никому не удавалось обнаружить «Эйру», — открытость бухты ветрам, которые приводят к образованию сильной волны и затрудняют пребывание на месте яхты, с которой проводились погружения.
Сейчас археологам предстоит провести лабораторные исследования артефактов — по оценкам ученых, продлятся они не слишком долго, учитывая небольшой размер находок. После этого отчет об исследованиях будет передан в Институт археологии РАН. При этом, по мнению Марка Степанова, судно как таковое археологам интересно будет в первую очередь для накопления археологического материала. Его конструкция — типовая для китобойных судов конца XIX века.
— Судно сейчас является больше оазисом на песчаном пустынном дне. То, что осталось, поросло водорослями, на которых живут тысячи разных организмов. И в целом это теперь не только памятник археологии, но и памятник природы, — рассказывает он.
Эта особенность делает «Эйру» предметом особого интереса для биологов. Учитывая, что известна дата, когда затонуло судно, сейчас этот «корабль-оазис» может помочь специалистам отследить, как именно развивались микроорганизмы и зарождалась жизнь на песчаном дне в этой арктической бухте, рассказал порталу iz.ru руководитель экспедиционного центра ассоциации «Морское наследие» Евгений Ферштер, принимавший участие как в самой экспедиции 2018 года, так и в ее подготовке. При этом здесь возникает некоторый конфликт интересов между археологами и представителями естественных наук: для проведения дальнейших археологических работ, в частности для зарисовки текущего состояния судна, водоросли, наоборот, потребовалось бы уничтожить.
Впрочем, отмечает Евгений Ферштер, на данный момент все основные работы, связанные с судном, завершены:
В принципе задача выполнена. С точностью 99,9% мы установили, что это именно «Эйра».
Какие-тоработы дополнительные проводить довольно сложно, потому что там плохая видимость и сильное течение. Уже несколько последних спусков этим летом были довольно жесткими.
В любом случае с точки зрения истории освоения Арктики значимость находки огромная, убежден директор Музея Арктики и Антарктики.
— Это очень важная находка для истории Арктики, это история открытия и освоения Земли