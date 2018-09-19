Эксперты назвали основные признаки депрессии

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«Если человек просыпается в пять часов утра и у него в груди колошматит сердце, рот пересох, если у него проблемы со стулом и при этом он испытывает острую беспричинную тревогу — это первый признак (депрессии)», — говорит доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный врач Центра душевного здоровья «Альтер» Андрей Шмилович.

Ритмичность перепадов настроения признана вторым признаком депрессивного взгляда на мир. Человек просыпается недовольным, а к вечеру ему становится лучше. Чаще всего такая изменчивость наблюдается осенью и весной.

Также основным критерием при определении депрессии является снижение или утрата способности испытывать удовольствие, наряду с потерей стремления к его достижению. При этом наблюдается отсутствие радости и мотивации к жизни.

Для подростков также характерны замкнутость и резкое исчезновение прежних интересов.

«…если ребенок начинает неохотно ходить в школу, при этом вы знаете, что открытых конфликтов там нет. Если он до этого бегал на кружки и секции, а сейчас отказывается куда-то выходить, если вы видите у него нарушения сна, если вы замечаете на его теле порезы… То все это — очень серьезный повод для родителей насторожиться и попробовать разговорить ребенка», — уточняет кандидат медицинских наук, заместитель директора Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой Анна Басова.