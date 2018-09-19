Эксперты назвали основные признаки депрессии
На круглом столе в «Известиях» эксперты назвали основные признаки депрессии. Первым характерным для тяжелого душевного состояния симптомом являются вегетативные расстройства.
На круглом столе в «Известиях» эксперты назвали основные признаки депрессии. Первым характерным для тяжелого душевного состояния симптомом являются вегетативные расстройства.
«Если человек просыпается в пять часов утра и у него в груди колошматит сердце, рот пересох, если у него проблемы со стулом и при этом он испытывает острую беспричинную тревогу — это первый признак (депрессии)», — говорит доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный врач Центра душевного здоровья «Альтер» Андрей Шмилович.
Также основным критерием при определении депрессии является снижение или утрата способности испытывать удовольствие, наряду с потерей стремления к его достижению. При этом наблюдается отсутствие радости и мотивации к жизни.
«…если ребенок начинает неохотно ходить в школу, при этом вы знаете, что открытых конфликтов там нет. Если он до этого бегал на кружки и секции, а сейчас отказывается
Кроме того, эксперты отметили, что у детей депрессия проявляется поведенческими или соматическими масками. Ребенок может внезапно стать капризным или молчаливым, а также жаловаться на боль в разных частях тела.