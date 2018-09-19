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04:40 (мск), источник: РИА Новости

Ученые назвали причину гибели древних цивилизаций

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Ученые из Университета Вайоминга в США выяснили, что причиной гибели древних цивилизаций, существовавших в последние десять тысяч лет, стали глобализационные процессы, из-за которых гибель одной культуры вызывала цепную реакцию и исчезновение других культур, соответствующее исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Специалисты изучили исторические документы за последние 130 лет, а также результаты радиоуглеродного анализа множества ископаемых образцов возрастом до десяти тысяч лет, найденных на различных континентах планеты.

По результатам анализа исследователи смогли рассчитать потребление энергии человеческими обществами в разные исторические эпохи и оценить уровень синхронизации между ними.

Как выяснили ученые, уровни потребления энергии разных древних человеческих обществ на самом деле совпадали друг с другом. Но процесс глобализации мог способствовать и одновременному падению многих цивилизаций из-за их уязвимости к изменениям окружающей среды в результате социально-экономического развития, полагают авторы исследования.

Данные факторы необходимо принимать во внимание при взаимодействии современных государств, развитии глобализационных процессов в мире и выработке политики устойчивого человеческого развития, заключили специалисты.

Ранее ученые пришли к выводу, что исчезновение некоторых развитых древних обществ с лица Земли могло произойти из-за экологических катастроф: загрязнения воздуха, вырубки лесов и эрозии почв.

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