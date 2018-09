Ученые назвали причину гибели древних цивилизаций

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Ученые из Университета Вайоминга в США выяснили, что причиной гибели древних цивилизаций, существовавших в последние десять тысяч лет, стали глобализационные процессы, из-за которых гибель одной культуры вызывала цепную реакцию и исчезновение других культур, соответствующее исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.