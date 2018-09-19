Ученые назвали причину гибели древних цивилизаций

Специалисты изучили исторические документы за последние 130 лет, а также результаты радиоуглеродного анализа множества ископаемых образцов возрастом до десяти тысяч лет, найденных на различных континентах планеты.

По результатам анализа исследователи смогли рассчитать потребление энергии человеческими обществами в разные исторические эпохи и оценить уровень синхронизации между ними.

Как выяснили ученые, уровни потребления энергии разных древних человеческих обществ на самом деле совпадали друг с другом. Но процесс глобализации мог способствовать и одновременному падению многих цивилизаций из-за их уязвимости к изменениям окружающей среды в результате социально-экономического развития, полагают авторы исследования.

Данные факторы необходимо принимать во внимание при взаимодействии современных государств, развитии глобализационных процессов в мире и выработке политики устойчивого человеческого развития, заключили специалисты.