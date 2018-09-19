Папа римский Франциск назвал секс «даром божьим»
Папа римский Франциск назвал сексуальность и секс «даром божьим» и объяснил смысл этих понятий для представителей французской молодежи. Встреча понтифика с молодыми верующими прошла 17 сентября.
Папа римский Франциск назвал сексуальность и секс «даром божьим» и объяснил смысл этих понятий для представителей французской молодежи. Встреча понтифика с молодыми верующими прошла 17 сентября.
«Сексуальность, секс — это дар божий, который он нам дает. И у этого дара две цели — любовь и рождение новой жизни», — цитирует Папу Римского агентство ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.
По словам понтифика, только «страстная любовь дает вечную жизнь». «Настоящей сексуальностью» он назвал ту, что происходит от глубокой любви.
Понтифик подчеркнул, что необходимо различать «сексуальность от бога» и ту, что «оторвана от любви и используется для развлечения», и призвал каждого беречь свою сексуальность.
В конце августа папа римский Франциск признал поражение католической церкви в борьбе с педофилией среди священников. Преступления священнослужителей он назвал источником боли и стыда для католического сообщества и пообещал искоренить это «бедствие».
15 августа в США по итогам двухлетнего расследования был опубликован доклад, согласно которому более 300 священников епархий штата Пенсильвания совершили надругательства над более чем 1 тыс. несовершеннолетних.