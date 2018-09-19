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09:55 (мск), источник: Известия

Папа римский Франциск назвал секс «даром божьим»

Папа римский Франциск назвал сексуальность и секс «даром божьим» и объяснил смысл этих понятий для представителей французской молодежи. Встреча понтифика с молодыми верующими прошла 17 сентября.

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Источник: Reuters

«Сексуальность, секс — это дар божий, который он нам дает. И у этого дара две цели — любовь и рождение новой жизни», — цитирует Папу Римского агентство ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.

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Широкие отношения

По словам понтифика, только «страстная любовь дает вечную жизнь». «Настоящей сексуальностью» он назвал ту, что происходит от глубокой любви.

Понтифик подчеркнул, что необходимо различать «сексуальность от бога» и ту, что «оторвана от любви и используется для развлечения», и призвал каждого беречь свою сексуальность.

В конце августа папа римский Франциск признал поражение католической церкви в борьбе с педофилией среди священников. Преступления священнослужителей он назвал источником боли и стыда для католического сообщества и пообещал искоренить это «бедствие».

15 августа в США по итогам двухлетнего расследования был опубликован доклад, согласно которому более 300 священников епархий штата Пенсильвания совершили надругательства над более чем 1 тыс. несовершеннолетних.

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