Папа римский Франциск назвал секс «даром божьим»

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«Сексуальность, секс — это дар божий, который он нам дает. И у этого дара две цели — любовь и рождение новой жизни», — цитирует Папу Римского агентство ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.

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По словам понтифика, только «страстная любовь дает вечную жизнь». «Настоящей сексуальностью» он назвал ту, что происходит от глубокой любви.

Понтифик подчеркнул, что необходимо различать «сексуальность от бога» и ту, что «оторвана от любви и используется для развлечения», и призвал каждого беречь свою сексуальность.

В конце августа папа римский Франциск признал поражение католической церкви в борьбе с педофилией среди священников. Преступления священнослужителей он назвал источником боли и стыда для католического сообщества и пообещал искоренить это «бедствие».