Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Он продырявил российский корабль «Союз»: найден виновный
В Москве в ДТП пострадали «Гелик», «Бентли» и «Ламбо» (видео)
Плакал и жаловался на боли: школьник умер на занятиях
История россиянки о жизни в Германии
Опубликованное актером Назаровым видео вызвало резонанс
Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином Во Владивостоке прошли переговоры Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином
Сирия итоги за сутки: пленный террорист ИГ выдал США
Борющаяся с раком ведущая объявила о скорой смерти
Жена Эрнста снимается в сериале «Содержанки»
Ван Дамм и Бузова на фестивале Comedy Club в Ереване
«Не могла уйти нормально?» Тутберидзе жестко ответила Медведевой
Сенсация будет, и это не поражение «Трактора». Интриги дня КХЛ
Опубликованное актером Назаровым видео вызвало резонанс
Шарапова не сможет выступить на турнирах в 2018-м
В Москве в ДТП пострадали «Гелик», «Бентли» и «Ламбо» (видео)
Как сильно в России скручивают пробег: есть ответ
Почему россияне бросают родину и покупают жилье за рубежом
Рынку жилья предрекли скорый обвал цен
Фоторепортажи
10Китай всерьез занялся гидроэнергетическими проектами
17Идем на «Восток»
14:03 (мск), источник: РИА Новости

Секреты опытных путешественников. Как выспаться в полете

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Светлана Баева. Турбулентность, теснота, кричащие дети — уснуть в полете, даже ночном, непросто. Но есть несколько приемов и аксессуаров, которые сделают воздушное путешествие намного комфортнее.

Наверх
Источник: Reuters

О том, как выспаться на борту авиалайнера, — в материале РИА Новости.

Медитация против страха

Подготовиться к длительному перелету стоит еще дома. Те, кто стараются не спать перед путешествием, поступают неправильно, утверждает врач-диетолог из Москвы Анжелика Дюваль.

Правда, есть и другое мнение: конечно, не нужно пытаться полностью отказаться от сна, но имеет смысл сократить его продолжительность. Раннее пробуждение и физические нагрузки помогут быстрее расслабиться в самолете.

Также эксперты советуют не употреблять алкоголь перед полетом и во время него. А вот воду приобретите в duty free — чтобы лишний раз не беспокоиться по этому поводу в салоне авиалайнера.

Тем, кто боится летать, лучше заранее обратиться к врачу. Перелет для таких пассажиров — это стресс, паническая ситуация. Воспользуйтесь техниками расслабления, медитации". По его словам, перед дальним перелетом важно нормализовать ритм сна и бодрствования с помощью мелатонина и светотерапии (помогает справиться с нарушениями сна и биоритмов).
Александр Поляков
врач-психотерапевт, сомнолог, руководитель лаборатории сна Санкт-Петербургского психоневрологического института имени Бехтерева

Нелишнее кресло

Имейте в виду лайфхак от опытных путешественников — правда, он актуален, только когда самолет не переполнен. «Если вы летите вдвоем в самолете, где в ряду — три кресла, при онлайн-регистрации на рейс зарезервируйте по возможности места на себя и вашего спутника так, чтобы между вами одно осталось свободным, — советует PR-директор сервиса по бронированию билетов Григорий Луговой. — Если в самолете будет не стопроцентная загрузка, скорее всего, это кресло так и не займут».

Новость
Пилоты и бортпроводники поделились 15 секретами полета

Еще один лайфхак пригодится тем, кто путешествует с малышом весом до девяти килограммов. При регистрации стоит позвонить в авиакомпанию и сообщить об этом. Крупные перевозчики сажают таких пассажиров на передние места, а ребенку выделяют специальную подвесную люльку, в которой он сможет поспать.

А вот одиноким путешественникам эксперты не рекомендуют выбирать место в начале салона: велика вероятность соседства с беспокойным младенцем.

Чтобы выспаться, лучше бронировать кресло у иллюминатора — там больше пространства и можно облокотиться на стенку. Есть и еще несколько плюсов: вас не заденут проезжающей тележкой с едой, не зажмут с двух сторон упитанные соседи и попутчик не разбудит с просьбой пропустить в туалет.

Подушка-подкова

«Когда человек спит в положении сидя, мышцы шеи расслабляются и голова падает вперед. От этого можно резко проснуться, да и шея в таком положении затекает и устает, — говорит Алексей Теплов, директор по маркетингу интернет-сервиса путешествий. — Чтобы этого избежать, купите специальную дорожную подушку в виде подковы, поддерживающую голову».

Новость
Необычные услуги в самолетах

Такие подушки бывают надувные или тряпичные, наполненные специальными шариками. Надувные компактнее, а тряпичные удобнее.

Нелишней в самолете или автобусе будет и еще одна маленькая подушка — под поясницу. Впрочем, сгодится и свернутая кофта.

Еще для комфортного отдыха в пути необходимо положить в ручную кладь маску для сна и беруши либо шумопоглощающие наушники, говорит эксперт.

Если заснуть в непривычной обстановке не получается, включите в плеере расслабляющую музыку, спокойные мелодии, звуки природы. Это поможет.

В любом случае лучше слушать тишину в берушах, чем беседы соседей и детский плач.

Плед из дома

От прохлады в салоне спасет пуловер или палантин. На борту, как правило, выдают пледы, но их обычно не хватает на всех. Бортпроводники уточняют, что если самолет летит туда-обратно, то за несколько часов, которые лайнер проводит в аэропорту прибытия, постирать пледы невозможно. Поэтому, обратным пассажирам чаще всего достаются уже использованные пледы.

Не помешает и маленькая аптечка: леденцы или лекарства от укачивания, болеутоляющее средство, пара пластырей, капли от сухости в глазах. При проблемах с венами можно взять компрессионные гольфы: в них ноги не устают от долгого сидения.

«Вам предстоит трансконтинентальный перелет? Подготовьтесь. Когда мы летели из Мексики в Австралию, уже в аэропорту я увидел людей, которые перед полетом зашли в туалет и… переоделись в пижаму! — говорит Григорий Луговой. — Если вы из стеснительных, то хотя бы возьмите с собой беруши, маску для лица, трэвел-подушку, зубную щетку и тапочки».

 Шойгу рассказал, почему произошла такая трагедия
'Израильтяне совершили опасный маневр'. Эксперт о гибели Ил-20 в Сирии
Кремль поддержал решение ЦИК по выборам губернатора в Приморье
Работодатели поделились самыми нелепыми собеседованиями
Власти снова озаботились карточными переводами россиян
Голос Бузовой без фонограммы вызвал бурную реакцию фанатов
Три человека умерли от рака после пересадки органов женщины
Возврат гарантирован. Рэкетиры приходят на смену коллекторам
Спорт
Семину скучно в чемпионате России. Ему нужна Лига чемпионов Тренеру «Локомотива» интересно только в Европе
Hi-Tech
Раскрыт секрет легендарной стрелялки Оказывается, в нее можно играть вдвоем.
Авто
В Москве в ДТП пострадали «Гелик», «Бентли» и «Ламбо» Виновником аварии оказался водитель Lamborghini: сначала автомобиль столкнулся с Audi, а затем спорткар отбросило на припаркованные машины
Кино
Беременная Собчак выберет личного помощника в новом шоу Ведущая запускает новый проект «Собчак слезам не верит» на канале «Муз-ТВ»
Недвижимость
В Госдуме нашли способ резко снизить ставку по ипотеке
Где живут и отдыхают богатые русские и во сколько им это обходится
Состоятельные россияне начали массово влезать в долги из-за жилья
Идеальный интерьер: детали, о которых нельзя забывать
Дети
Ксения Собчак станет мамой во второй раз Беременность ведущей уже замечают окружающие
Леди
10 глупых привычек, с которыми надо расстаться к 35 годам Если привычка — вторая натура, то эта горячая десятка точно не идет нам на пользу. Вычеркиваем постепенно и планомерно.
Все о ремонте
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой трешки
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
10 гениальных решений для вертикального хранения в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь