Балет, Сибирь и хиппи: какой представляют Россию в иностранных фильмах

РИА Новости разбиралось, какой видят Россию зарубежные режиссеры.

Балет и Станиславский

Кадр из фильма "Полина"

Помимо холодной войны и русских злодеев, один из наиболее популярных российских «брендов» в иностранном кино — балет. Фестиваль открывает французская лента «Полина» режиссеров Валери Мюллер и Анжелена Прельжокажа. Фильм рассказывает о девушке из небогатой семьи, мечтающей стать великой балериной. Ее родители жертвуют всем, чтобы дочь оказалась в Большом театре, но Полина внезапно отказывается от карьеры в главном театре страны и уезжает искать свой танцевальный стиль, а заодно любовь, в Париж. Примечательно, что главную роль в ленте сыграла балерина Мариинского театра Анастасия Швецова.

<iframe width="640" height="360" src="//ok.ru/videoembed/380527905485" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Чуть менее ходовой сюжет, но тоже довольно традиционный для Запада — уникальный русский театр. Ему посвящена бразильская лента «Красный русский» режиссеров Марты Новилл и Чарли Брауна. В центре сюжета — молодые актрисы Марта и Мария, которые отправляются в загадочную Россию изучать систему Станиславского. Девушек ждет не только полный набор странных для западного зрителя традиций и особенностей менталитета, но также закулисные интриги, метро и, конечно, суровая русская зима.

Лесков и хиппи

Кадр из фильма "Леди Макбет"

Еще одна вечная тема для экспорта в иностранный прокат — русская литература. После череды экранизаций «Войны и мира» и «Анны Карениной» зарубежные кинематографисты взялись за повесть Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Британский режиссер Уильям Олдройд перенес действие в викторианскую Англию, где лесковские герои смотрятся на удивление органично. Сама история тоже универсальна — в небольшой деревне с консервативным укладом девушка по имени Кэтрин выходит замуж за человека вдвое старше себя. Вполне ожидаемо у нее возникают отношения с молодым рабочим с фермы супруга.

<iframe width="640" height="360" src="//ok.ru/videoembed/362204826317" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Из XIX века в 1970-е переносит зрителей эстонский документальный фильм «Советские хиппи». Герои режиссера Терже Тоомитсо — художники, музыканты, бомжи и просто длинноволосые неформалы, пытавшиеся создать собственный свободный мир в границах Советского Союза. Спустя годы они совершают путешествие из Эстонии в Москву, где до сих пор 1 июня проходят сборища в память о событиях 1971 года, когда КГБ провело массовые аресты советских хиппи.

Сибирь и Placebo

Кадр из фильма «На никелевой Луне»

Другая лента из стран бывшего соцблока — «Хроники Мелании» режиссера Виестурса Кайриша — повествует о событиях в Латвии в июне 1941 года. Картина основана на автобиографии журналистки и писательницы Мелании Ванаги «На берегу Вельупе». Накануне войны главную героиню и ее сына вместе с 15 тысячами латышей депортируют в Сибирь. Выжить в лагере ей помогают письма к мужу, который надеется на освобождение Латвии.

<iframe width="640" height="360" src="//ok.ru/videoembed/1463601203917" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

О жителях современной Сибири, в частности потомках узников ГУЛАГа, рассказывает и канадская лента документалиста Франсуа Жакоба «На никелевой Луне». Редкая возможность для зарубежного зрителя увидеть Норильск — город металлургов на самом севере Сибири. Горожане делятся своими проблемами: молодое поколение мечтает уехать, заводские рабочие тоскуют по советским временам, творческая интеллигенция вспоминает темное прошлое, скрытое в архивах. Но главный «персонаж» фильма — удивительная норильская Луна, как будто созданная из никеля и льда.

Кадр из фильма «Placebo: Alt.Russia»

Документальный фильм «Placebo: Alt.Russia», как можно догадаться из названия, посвящен британской группе Placebo. Отметив двадцатилетие в 2014 году, коллектив отправился в необычный тур по десяти российским городам вдоль Транссибирской магистрали. Режиссер Чарли Таргетт-Адамс показывает, как новое поколение музыкантов повторяет путь старших звезд — Дэвида Боуи и Игги Попа.