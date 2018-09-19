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10:48 (мск), источник: Известия

Голос Бузовой без фонограммы шокировал фанатов

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала видеозапись, на которой она исполняет песню «Мало половин» без фонограммы. Ролик вызвал бурную реакцию среди пользователей Сети.

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Источник: РИА "Новости"
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На этот раз пользователи не стали критиковать вокальные данные певицы. Напротив, многие были шокированы и отметили, что она «распелась» и значительно улучшила мастерство в столь непростом для нее деле.

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«Я еще ни разу не слышала как вы поете, только читала негативные отзывы. Но теперь понятно что это — зависть и злость у людей», — написала пользователь с ником @sokolova9611.

Многие отмечали, что теперь им будет не стыдно признаваться, что они любят творчество Ольги Бузовой. Однако нашлись и те, кто не поверил в подлинность ролика или раскритиковал голос певицы.

«Песня наложена, так как даже ветерка не слышно», — написала @alina_podobina27.

«Люди, опомнитесь, вы только послушайте. Это монотонное непопадание в ноты, окончание практически каждого слова мимо нот. И это вы называете великолепно?» — прокомментировал ролик @andery_aristov, добавив, что хорошим певцом считает только Филиппа Киркорова и нескольких других российских артистов.

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