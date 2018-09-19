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12:13 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Ученые открыли гриб, который убивает фисташковые деревья

Он угрожает оставить мир без фисташек.

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Начиная с весны 2010 года, фермеры из Сицилии жалуются на неизвестную болезнь, поражающую фисташковые деревья. Она проявляется в виде ран и приводит к гибели растений.

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Исследовательская группа во главе с Сальваторе Витале изучила растения 15 фисташковых садов и идентифицировала некроз сосудов, а также гуммоз — болезненное камедетечение, при котором участки коры и древесины превращаются в массу камеди, выступающей наружу.

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Ученые также провели серию тестов на патогенность на молодых 5-летних растениях.

В итоге исследователям удалось выделить неизвестный ранее патогенный гриб, который образует колонии на фисташковых деревьях. Новый вид назван Liberomyces pistaciae, его описание опубликовано в журнале MycoKeys.

Учитывая масштабы распространения, Liberomyces pistaciae представляет угрозу для выращивания фисташковых деревьев, отмечают ученые. Патоген обнаружен не только в пораженных, но и бессимптомных растениях. Это значит, что грибок имеет латентную фазу и на самом деле уже мог распространиться и на другие сельскохозяйственные регионы.

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