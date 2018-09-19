Ученые открыли гриб, который убивает фисташковые деревья
Он угрожает оставить мир без фисташек.
Он угрожает оставить мир без фисташек.
Начиная с весны 2010 года, фермеры из Сицилии жалуются на неизвестную болезнь, поражающую фисташковые деревья. Она проявляется в виде ран и приводит к гибели растений.
Исследовательская группа во главе с Сальваторе Витале изучила растения 15 фисташковых садов и идентифицировала некроз сосудов, а также гуммоз — болезненное камедетечение, при котором участки коры и древесины превращаются в массу камеди, выступающей наружу.
Ученые также провели серию тестов на патогенность на молодых 5-летних растениях.
В итоге исследователям удалось выделить неизвестный ранее патогенный гриб, который образует колонии на фисташковых деревьях. Новый вид назван Liberomyces pistaciae, его описание опубликовано в журнале MycoKeys.
Учитывая масштабы распространения, Liberomyces pistaciae представляет угрозу для выращивания фисташковых деревьев, отмечают ученые. Патоген обнаружен не только в пораженных, но и бессимптомных растениях. Это значит, что грибок имеет латентную фазу и на самом деле уже мог распространиться и на другие сельскохозяйственные регионы.
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