Семья переехала в дом с ядовитыми пауками

Семья Николь Фотианос переселилась в новый дом и обнаружила, что в нем обитает огромное количество ядовитых пауков.

Инцидент произошел в округе Полдинг, штат Джорджия, США.

В новом жилище Николь и ее семейство насчитали около 30 коричневых пауков-отшельников, или Loxosceles reclusa.

Пауки коричневого цвета с длинными ногами, достигающими в размахе 20 см, обычно держатся подальше от человека. Защищаясь, они могут укусить.

В организм человека попадает яд, который вызывает локсосцелизм. Болезнь характеризуется обширным некрозом кожи и подкожной клетчатки.

Предыдущие владельцы, продавшие дом Фотианосам, заявили, что у них никогда не было проблем с пауками. Хозяева считают, что, возможно, пауков потревожили, когда делали ремонт и затронули стены.

Семья несколько раз обращалась в специальные службы для борьбы с насекомыми, но пауки всегда возвращаются.