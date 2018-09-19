Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трагедия с Ту-160: что случилось на самом деле
Из космоса прислали необычный снимок Земли (фото)
Екатерина Климова рассмешила соцсети мимикой младшей дочки
Квартира для семьи с лаконичной эстетикой и яркими цветами (фото)
Реакция Трампа на гибель российского Ил-20
Возврат гарантированРэкетиры приходят на смену коллекторам
СМИ: Греция требует "репарации" от России
Красовский посмеялся над Петровым и Бошировым
Жена Эрнста снимается в сериале «Содержанки»
Ван Дамм и Бузова на фестивале Comedy Club в Ереване
Семину скучно в чемпионате России. Ему нужна Лига чемпионов
Все, что нужно знать о сопернике ЦСКА в Лиге чемпионов
Опубликованное актером Назаровым видео вызвало резонанс
Шарапова не сможет выступить на турнирах в 2018-м
В Москве в ДТП пострадали «Гелик», «Бентли» и «Ламбо» (видео)
Как сильно в России скручивают пробег: есть ответ
Почему россияне бросают родину и покупают жилье за рубежом
Рынку жилья предрекли скорый обвал цен
Фоторепортажи
8В Воронежской области столкнулись два пассажирских автобуса
11Британия назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей
12:08 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Семья переехала в дом с ядовитыми пауками

Хозяйка шутит, что готова его сжечь.

Наверх

Семья Николь Фотианос переселилась в новый дом и обнаружила, что в нем обитает огромное количество ядовитых пауков.

Инцидент произошел в округе Полдинг, штат Джорджия, США.

Во время загрузки произошла ошибка.

В новом жилище Николь и ее семейство насчитали около 30 коричневых пауков-отшельников, или Loxosceles reclusa.

Пауки коричневого цвета с длинными ногами, достигающими в размахе 20 см, обычно держатся подальше от человека. Защищаясь, они могут укусить.

В организм человека попадает яд, который вызывает локсосцелизм. Болезнь характеризуется обширным некрозом кожи и подкожной клетчатки.

Предыдущие владельцы, продавшие дом Фотианосам, заявили, что у них никогда не было проблем с пауками. Хозяева считают, что, возможно, пауков потревожили, когда делали ремонт и затронули стены.

Семья несколько раз обращалась в специальные службы для борьбы с насекомыми, но пауки всегда возвращаются.

Читайте также:

 Голос Бузовой без фонограммы шокировал фанатов
Возврат гарантирован
Кремль поддержал решение ЦИК по выборам губернатора в Приморье
Модель Анна Шапиро обвинила спецслужбы РФ в покушении
Голос Бузовой без фонограммы вызвал бурную реакцию фанатов
Власти снова озаботились карточными переводами россиян
Три человека умерли от рака после пересадки органов женщины
Путин объяснил гибель Ил-20 цепью трагических случайностей
ЦИК рекомендовал признать выборы в Приморье недействительными
Спорт
Семину скучно в чемпионате России. Ему нужна Лига чемпионов Тренеру «Локомотива» интересно только в Европе
Hi-Tech
«Девушки мечты»: какими будут супермодели будущего (фото) Они могут меняться, не стареют, не устают и могут не заботиться о внешности и фигуре.
Авто
В Москве в ДТП пострадали «Гелик», «Бентли» и «Ламбо» Виновником аварии оказался водитель Lamborghini: сначала автомобиль столкнулся с Audi, а затем спорткар отбросило на припаркованные машины
Кино
Асмус, Гусева и Домогаров снимаются вместе: фото с площадки Премьера многосерийной драмы «Входя в дом, оглянись» намечена на 2019 год
Недвижимость
Где живут и отдыхают богатые русские и во сколько им это обходится
России предрекли дачный провал
История россиянки о жизни в Германии
В Госдуме нашли способ резко снизить ставку по ипотеке
Горячие темы на «Детях»
Cat Что будет в старости? 395
Неизвестно Парень уехал в другую страну на постоянную работу. 368
Ваше Величество Блондинка или брюнетка? 309
Vikki Сижу реву 277
Леди
10 глупых привычек, с которыми надо расстаться к 35 годам Если привычка — вторая натура, то эта горячая десятка точно не идет нам на пользу. Вычеркиваем постепенно и планомерно.
Все о ремонте
«Потайные» двери: за и против использования в интерьере
15 удивительных предметов мебели, сделанных из ящиков
Потолок в стиле лофт: материалы, декор, варианты оформления
Как выглядит итальянская вилла, в которой жила Софи Лорен
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь