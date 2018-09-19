Семья переехала в дом с ядовитыми пауками
Хозяйка шутит, что готова его сжечь.
Хозяйка шутит, что готова его сжечь.
Семья Николь Фотианос переселилась в новый дом и обнаружила, что в нем обитает огромное количество ядовитых пауков.
Инцидент произошел в округе Полдинг, штат Джорджия, США.
В новом жилище Николь и ее семейство насчитали около 30 коричневых
Пауки коричневого цвета с длинными ногами, достигающими в размахе 20 см, обычно держатся подальше от человека. Защищаясь, они могут укусить.
Предыдущие владельцы, продавшие дом Фотианосам, заявили, что у них никогда не было проблем с пауками. Хозяева считают, что, возможно, пауков потревожили, когда делали ремонт и затронули стены.
Семья несколько раз обращалась в специальные службы для борьбы с насекомыми, но пауки всегда возвращаются.
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