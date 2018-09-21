Как разозлилась тетя Райсат

Источник: Амир Амиров

— Что ж ты не сказала, что вы уже подъезжаете, я же встретить вас должна?! — раздается в трубке негодующий звонкий голос тети Райсат, когда я звоню уточнить, как доехать до Нового Терека от Крайновки. «Стойте там, я еду!» — командует она тоном, исключающим возражения.

Через пару минут бодро тарахтящая синяя «копейка» привозит эту, пожалуй, самую невероятную из встреченных мной дагестанок. Крепко сбитая, загорелая, в домашнем платье в горошек и повязанной назад косынке, она пулей вылетает из машины, тепло прижимает меня к себе и приветствует остальных. «Давайте, едем», — и мы прыгаем по засохшей колее вслед за этой боевой капитаншей. Два года назад, побывав в Новом Тереке и познакомившись с бывшей рыбачкой Райсат Магомедовой, я твердо сказала: «Тетя Райсат, я точно о вас напишу».

Работа, которой нет конца

Мы приезжаем на улицу Райсат: ее двор и два двора сыновей занимают ее почти полностью. По ней, чисто выметенной, широкой, с выжженной на солнце травой и толстоствольными деревьями, важно шествуют белоснежные, крупные гуси. Тихо и жарко. Привалившись к стене сарая, в узенькой полоске тени спит баран.

За два года, что меня тут не было, Райсат построила один дом, купила другой, к третьему сделала пристройку и все дома обшила утеплителем.

Трудится почти всегда сама: говорит, нелегко найти рабочих, все хотят сразу большой объем работ, а она делает все постепенно — как только появятся деньги.

Теперь у Райсат пять одноэтажных, простеньких домов, по несколько комнат каждый, их она сдает. Рядом с морем она купила дочери участок, завезла стройматериалы и на него. Дочь живет в двух часах езды от села, но Райсат беспокоится: вдруг ей понадобится свое жилье, пусть будет. Она уже знает, как разом можно все потерять.

Наверное, поэтому недавно Райсат стала наращивать и поголовье домашнего скота. Сейчас на три двора больше ста голов, из них больше шести десятков — коровы с телятами. Молодежь в ее районе старается обходиться не только без скотины, но и без огорода. Взрослое поколение держит одну-три головы. Все есть на рынке. Так зачем? Это второй вопрос, который был у меня к тете Райсат. Первый сорвался прямо с порога:

— Вы коров своих доите аппаратом или вручную?

— Аппарат дорогой ведь, руками конечно, — улыбается она, наливает нам ароматный чай с травами и режет крепкий крупный арбуз.

— Это же как надо было разозлиться в жизни, чтобы такую пахоту себе устроить? — недоумевает моя спутница.

«Пил, бил, гулял — терпела»

Как разозлилась тетя Райсат, становится понятно за столом в простенькой гостиной. В ней диван, два кресла, покрытый клеенкой стол и старенький, небольшой телевизор.

Источник: Амир Амиров

— Так я его и не смотрю, — отмахивается тетя Райсат от вопроса, почему не купит новый. — Вечером немного посмотрю и в интернете полчаса посижу. Да и то зимой, когда работы меньше.

— Зачем вы так много работаете, тетя Райсат? — задаю я, наконец, свой главный вопрос.

— Так жизнь сложилась. Замуж мама отдала меня рано, как в кошмарный сон попала на пятнадцать лет. Весь брак муж не работал, бил, пил, гулял…

Когда муж избивал Райсат особенно сильно, она уходила к маме и жаловалась старшему брату.

Муж Райсат клялся, что это было в последний раз, и родные возвращали ее в супружеский дом со словами «Еще раз немного потерпи».

— Сначала мы жили в доме, где у нас была одна комната и одна у его родителей. Мы с мамой и братьями построили нам новый дом, чтобы поместиться с детьми. Я работала в саду, продавала фрукты, урбеч, кукурузную муку. Скопила денег — купить мебель, добавила все то, что скопила до свадьбы. Подрабатывала-то я с детства.

Все деньги Райсат отдала мужу, чтобы он купил новую мебель. Он уехал в город и вернулся без ничего. Куда делись деньги, объяснять не стал. Семья перебралась из горного села Игали в город Хасавюрт — на заработки. Поселились в старенькой квартире родственника. Райсат пошла работать на рынок: продавала тапочки и калоши.

— Немного накопила, продала дом в селе, добавила и купила квартиру. Потихоньку магазин продуктовый открыла. День и ночь пахала! Заработала еще на одну квартиру. Все это время муж мой вел себя по-прежнему, ни минуты я с ним счастлива не была. В итоге взял он кредит, прогулял, долгов набрал и убежал.

Источник: Амир Амиров

Отдавать деньги пришлось Райсат. Она продала обе квартиры и магазин. Муж домой больше не возвращался. А Райсат начала подниматься заново.

— Мы с детьми ютились в ужасной аварийной комнате, куда нас пустили пожить. Я понемногу продавала: то одно, то другое. Справилась с этой ситуацией и открыла магазин опять. Купила квартиру. Все постепенно налаживалось. Стала продавать хрусталь.

Однажды Райсат удалось заказать очень большую и выгодную партию. Вложила все до копейки и еще взяла в долг. Фура, где был товар Райсат, попала в аварию. Разбилось все. И опять пришлось продавать нажитое.

— Это был крах, от которого мне долго не удавалось оправиться, — Райсат поправляет косынку и ненадолго замолкает.

«Остановлюсь — и сразу умру»

Тогда она и оказалась в Новом Тереке. Поехала в гости к соседке, которая перебралась сюда раньше.

— Старший сын мой сходил на море рыбачить с ее сыном, ему понравилось, — вспоминает хозяйка дома. — Нам рассказали, что работа здесь есть всегда, была бы рыба.

«Работа есть всегда», — эта фраза Райсат понравилась, и она осталась.

Сын рыбачил, и она научилась тоже. Долгие годы вручную ставила сети, заходя в Каспий по горло. Улов отвозила на рынок в Кизляре. Сначала на маршрутке, таская рыбу на себе. Потом младший сын купил «Газель». Еще позже Райсат взяла себе старую белую «копейку», предшественницу нынешней синей. И продолжала сушить, вялить, солить рыбу и делать балык.

Источник: Амир Амиров

— Жили у моей подруги, потом снимали, потом участок купила, построила на нем первый домик. Потом себе другой поставила, а первый квартирантам сдала, рядом военная база — оттуда и жильцы. Вот, теперь пять домов у меня. Последний, старенький, когда покупала, все говорили: «Ну зачем он тебе?», а я не могу остановиться.

Когда рыбы в море стало меньше, Райсат занялась скотом. Теперь делает творог, сыр и сметану для приезжающих оптовиков и продает телят.

— Все говорят: «Сейчас-то зачем ты так много работаешь?», а я как будто знаю: остановлюсь и сразу умру. Казалось, вот будет пенсия и можно будет спокойнее жить, но теперь ее перенесли. Мне же столько сделать надо, — убеждает Райсат. — Вот обшила дома утеплителем, арендаторы жаловались, что холодно.

Все равно получилось не очень-то тепло, но электрические обогреватели затратные.

— Так я поехала в Серебряковку, там живет Волшебный Мага, как его люди называют, он делает природный газ из навоза. У него огромная такая бочка — но ее не хватает и на два этажа. А у меня-то много домов. Он рассказал мне, что и как надо выкопать, чтобы сделать много газа, остальное посмотрела в интернете. Как есть пять минут, беру лопату и копаю большую яму, буду газ производить. Уже сделала маленькую бочку с газом — на пробу, пойдемте, покажу.

Во дворе тети Раи и правда стоит небольшая бочка с краником. Открываем — и из него вырывается голубое пламя. Никакого запаха нет.

Когда сыновья уходят в море

Тетя Райсат показывает нам остальное хозяйство. Комнату, которую выкладывает кафелем: не нашла мастера и решила научиться сама. Хочет, чтобы у нее была настоящая «молочная кухня», где она будет делать сыр, сметану и творог. Пока для этого служит терраса.

По двору бегают птенцы всех видов домашней птицы. Прячутся за канистрами, бочками, стройматериалами. А Райсат с грустью рассказывает, как из года в год пытается вырастить если не сад, то хотя бы какой-нибудь урожай, но местная земля не подходит для сельского хозяйства. А в этом году подвела и погода: дождя нет и нет.

Райсат переживает не только за свой огород, но и за лотосы, что растут в мелкой речке недалеко от села. В этом году в канаве воды нет, цветы могут погибнуть. Райсат уже ходила с просьбой что-то сделать в администрацию.

— Хоть сама туда в ведрах воды им носи, — всплескивает она руками.

— Тетя Райсат, вы же уже давно миллионершей должны были стать, с таким-то трудолюбием.

— Деньги не держатся у меня в руках. Все вкладываю, а если немного осталось, то не удержусь, куплю что-то детям или внукам.

У Райсат большая семья: красивые, статные сыновья, невестки, внуки и внучки. Молодые сначала поговаривали о жизни в городе. Но осели, подумали: чего в селе нет?

Мы идем в дома к сыновьям. Там тоже кипит стройка, бегает живность, лежат рыболовные снасти, лодки, якоря.

Источник: Амир Амиров

— Когда они в море уходят, я боюсь, — тихонько говорит Райсат. — И каждый вечер бегаю смотреть, как возвращаются рыбаки — пришвартуются ли мои к берегу. А они не разрешают, ругаются. Так я становлюсь так, чтобы они не видели, и жду, жду, жду.