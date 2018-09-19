Запах сандалового дерева может спасти от облысения

Обонятельные рецепторы можно найти не только в носу, но и в других органах, например, в кишечнике и почках, а также в кератиноцитах — клетках верхнего слоя кожи. Уже известно, что один из таких кожных обонятельных рецепторов, OR2AT4, отвечает за регенерацию кожи, а активирует его запах сандала. Когда на OR2AT4 попадают молекулы вещества с запахом сандала, он запускает сложный сигнальный процесс, в результате которого клетки кожи начинают интенсивнее делиться и быстрее перемещаться на нужное место. Известно также, что примерно такие же молекулярные процессы должны произойти, чтобы на коже вырос новый волос. Ученые из Германии и Великобритании решили выяснить, может ли запах санадалового дерева не только заживлять раны, но и помогать отращивать волосы.
Чтобы проверить свою гипотезу, исследователи провели серию экспериментов. Они взяли образцы кожи головы у волонтеров, прошедших процедуру подтяжки лица (потеря волос — одно из возможных осложнений после этой операции) и поместили их в раствор с молекулами, переносящими искусственный запах сандала. Через шесть дней ученые проверили результат и обнаружили, что гормон, отвечающий за рост волос стал вырабатываться в образцах в среднем на 25−30% интенсивнее.
Помимо этого, рецептор OR2AT4, если его активировать запахом сандала, замедляет старение клеток, связанных с ростом волос. Ученые обнаружили этот эффект, заблокировав рецептор. Уровень гормона роста в образцах кожи сразу же упал, а скорость гибели клеток в волосяных луковицах стала, наоборот, выше. В дальнейшем авторы планируют продолжить исследования в этом направление и разработать препарат для лечения облысения на основе синтетического аромата сандалового дерева.