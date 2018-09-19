Как угробить карьеру: работодатели делятся самыми трэшовыми собеседованиями

Недавно на портале Reddit разгорелось обсуждение, в ходе которого работодатели поделились нелепыми случаями из своей практики, когда им пришлось отказывать кандидатам при приеме на работу.

Тред быстро стал вирусным и породил множество историй, в некоторые из которых не так-то просто поверить. Обсуждение запустил пользователь под ником omart3: «Работодатели, которым приходилось отказывать людям на собеседовании, расскажите о вашем самом запоминающемся опыте».

Буквально через несколько часов тема нелепых собеседований породила несколько тысяч ответов, о которых мы не могли не рассказать. Сначала истории нанимателей описывали типичные ошибки соискателей на выбранную позицию.

«Я спросил у девушки, как она относится к работе в команде, на что она мне ответила: “Это очень сложно для меня, потому что я все время чувствую, что все вокруг настроены против меня. Мне надо работать в одиночку”. Такой подход не совсем уместен в нашей компании».

«Кандидат не прекращал говорить. Я даже не мог вставить три слова в разговор, он обязательно меня перебивал. Полный провал».

Однако некоторые истории оказались по-настоящему эпичными.

Ко мне пришел парень, который пытался убедить меня в том, что девятилетний перерыв в его трудовой карьере был связан с тем, что он работал на засекреченную правительственную организацию. Я в это совершенно не поверил. А теперь угадайте, про кого я нашел новостные статьи, в которых говорилось о парне, обвиненном в харассменте. Именно про него.

Довольно простое описание вакансии. Нужно, чтобы работник приходил вовремя и делал свою работу. В день ему нужно проезжать примерно 200 миль. Позиция подразумевает хорошие водительские навыки.

Первое собеседование

— До того, как мы откроем данные о вас, есть что-то, что мы должны знать? Были ли у вас какие-то нарушения или штрафы за последние два года?

— Нет.

— Хорошо, так, штрафов у вас действительно нет, но у вас, похоже, и нет водительских прав.

— А что, это может оказаться проблемой? Я действительно хорошо вожу.

— Да, к сожалению, это большая проблема. Извините.

Второе собеседование за день. Приходит парень и говорит мне, что он не собирается обсуждать с женщиной вождение грузовика (да, я женщина). Кроме того, он не сможет приходить на работу к восьми, а только к девяти. Плюс ко всему он не собирается работать за день до любого праздника.

У меня было собеседование с одним подростком, который говорил, что не сможет работать по выходным, потому что будет в это время слишком пьяным. Кроме того, он не сможет выходить по понедельникам, потому что он будет отходить от тусовок.

«Один кандидат опоздал, от него пахло марихуаной, и после того, как он представился, он спросил, нужно ли в нашей организации проходить тест на наркотики».

«Мы спросили кандидата, в чем заключаются его слабости, на что он ответил: “Азиатки”. Наш менеджер по подбору персонала была азиаткой, и он успел подмигнуть ей после того, как сообщил об этом».

Парень переносил собеседование дважды из-за своей текущей работы. Хорошо, я понимаю, отдавать приоритет работе вместо собеседования — это нормально для меня. Я договорился задержаться на работе, чтобы он успел прийти, и я провел с ним собеседование. Но он не появлялся в течение 20 минут после назначенного времени.

Когда я начал выключать свет и закрывать двери, он все-таки пришел. На эту вакансию мы уже давно не могли кого-то взять, и его резюме было достаточно хорошим, поэтому я согласился поговорить с ним.