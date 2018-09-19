Как угробить карьеру: работодатели делятся самыми трэшовыми собеседованиями
Это гайд про то, как делать не надо.
Это гайд про то, как делать не надо.
Недавно на портале Reddit разгорелось обсуждение, в ходе которого работодатели поделились нелепыми случаями из своей практики, когда им пришлось отказывать кандидатам при приеме на работу.
Тред быстро стал вирусным и породил множество историй, в некоторые из которых не
«Я спросил у девушки, как она относится к работе в команде, на что она мне ответила: “Это очень сложно для меня, потому что я все время чувствую, что все вокруг настроены против меня. Мне надо работать в одиночку”. Такой подход не совсем уместен в нашей компании».
«Кандидат не прекращал говорить. Я даже не мог вставить три слова в разговор, он обязательно меня перебивал. Полный провал».
Однако некоторые истории оказались
Ко мне пришел парень, который пытался убедить меня в том, что девятилетний перерыв в его трудовой карьере был связан с тем, что он работал на засекреченную правительственную организацию. Я в это совершенно не поверил. А теперь угадайте, про кого я нашел новостные статьи, в которых говорилось о парне, обвиненном в харассменте. Именно про него.
Довольно простое описание вакансии. Нужно, чтобы работник приходил вовремя и делал свою работу. В день ему нужно проезжать примерно 200 миль. Позиция подразумевает хорошие водительские навыки.
Первое собеседование
— До того, как мы откроем данные о вас, есть
— Нет.
— Хорошо, так, штрафов у вас действительно нет, но у вас, похоже, и нет водительских прав.
— А что, это может оказаться проблемой? Я действительно хорошо вожу.
— Да, к сожалению, это большая проблема. Извините.
Второе собеседование за день. Приходит парень и говорит мне, что он не собирается обсуждать с женщиной вождение грузовика (да, я женщина). Кроме того, он не сможет приходить на работу к восьми, а только к девяти. Плюс ко всему он не собирается работать за день до любого праздника.
У меня было собеседование с одним подростком, который говорил, что не сможет работать по выходным, потому что будет в это время слишком пьяным. Кроме того, он не сможет выходить по понедельникам, потому что он будет отходить от тусовок.
«Один кандидат опоздал, от него пахло марихуаной, и после того, как он представился, он спросил, нужно ли в нашей организации проходить тест на наркотики».
«Мы спросили кандидата, в чем заключаются его слабости, на что он ответил: “Азиатки”. Наш менеджер по подбору персонала была азиаткой, и он успел подмигнуть ей после того, как сообщил об этом».
Парень переносил собеседование дважды
Через две минуты после начала интервью он начал сидеть в своем телефоне. Я попросил его уйти и пошел домой.