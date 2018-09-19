Лиса в Кавказском заповеднике украла у лесников посуду и ножи

«Наша палатка стояла около озера Алоус, и как-то ночью мы проснулись от странного шума. Выглянув из палатки, мы увидели лису, которая хозяйничала у нас в лагере, ворошила мешки с припасами, гремела кружками, и не очень-то пугалась нас и света фонариков. Когда мы вышли оценить нанесенный урон, оказалось, что со стоянки пропала почти вся посуда: три кружки, три ножа, две солонки и миска», — приводит пресс-служба слова младшего научного сотрудника заповедника Кристины Бибиной.