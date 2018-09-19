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15:20 (мск), источник: ТАСС

Лиса в Кавказском заповеднике украла у лесников посуду и ножи

КРАСНОДАР, 19 сентября. /ТАСС/. Три кружки, три ножа и миску украла лиса из лагеря в Восточном отделе Кавказского заповедника. Об этом в среду сообщается на сайте Кавказского государственного природного биосферного заповедника им. Шапошникова.

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Источник: РИА "Новости"

«Наша палатка стояла около озера Алоус, и как-то ночью мы проснулись от странного шума. Выглянув из палатки, мы увидели лису, которая хозяйничала у нас в лагере, ворошила мешки с припасами, гремела кружками, и не очень-то пугалась нас и света фонариков. Когда мы вышли оценить нанесенный урон, оказалось, что со стоянки пропала почти вся посуда: три кружки, три ножа, две солонки и миска», — приводит пресс-служба слова младшего научного сотрудника заповедника Кристины Бибиной.

По данным пресс-службы, в заповеднике обитают сразу три лисицы, замеченные за воровством вещей, рыбы и периодически совершающих набеги на курятники. Однажды лиса даже унесла с собой чайник, утверждают сотрудники заповедника.
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Как пояснила ТАСС пресс-секретарь заповедника Ольга Турущева, очевидцами происшествия стали научные сотрудники, вышедшие на очередной учет животных.

Флора Кавказского заповедника насчитывает порядка 3 тыс. видов уникальных растений, фауна — 89 видов млекопитающих, 248 видов птиц, 15 видов пресмыкающихся, девять видов земноводных, 21 — рыб, более 100 видов моллюсков и около 10 тыс. видов насекомых. Многие виды животных занесены в Красную книгу РФ. В заповеднике обитают зубр, благородный олень, бурый медведь, западно-кавказский тур, серна, рысь, косуля и кабан. В июле 2016 года в заповеднике выпустили первых леопардов.

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