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15:15 (мск), источник: Новости Mail.Ru

На дереве в Дании вырос «мозг»

Определить точное название гриба пока не удалось.

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Жители небольшого городка Прасте в коммуне Вордингборг, Дания, обнаружили на дереве необычный гриб, напоминающий по форме мозг.

Снимки гриба, распространенные в соцсетях, похожи на кадры из фильмов о зомби.

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Гриб увидела местная жительница Метте Кносгаард 39 лет, выгуливая свою собаку. «Я никогда не встречала ничего подобного», — отметила она.

Фотографии находки Кносгаард разместила в сообществе грибников с просьбой помочь идентифицировать необычный гриб. Между участниками сообщества тут же завязался спор.

По утверждениям одних пользователей, это может быть один из видов ежовика — «кровоточащий зуб», или Hydnellum peckii. Во время активного роста он выделяет красную, прозрачную жидкость, похожую на капли крови.

По словам других, это деформированная печеночница, или Fistulina hepatica.

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