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15:35 (мск), источник: BBC News Русская служба

Почему мы любим пчел и ненавидим ос? Справедливо ли это?

Люди очень не любят и боятся ос, но испытывают теплые чувства по отношению к пчелам.

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Осы, скажем прямо, пользуются в обществе дурной репутацией | Источник: AP 2018

По данным исследования, опубликованного в журнале «Экологическая энтомология» (были опрошены 750 человек из 46 стран мира), к пчелам люди относятся с любовью и уважением. Ос же любители пикников, напуганные их жалами, прямо скажем, терпеть не могут.

Исследователи полагают, что такое отношение несправедливо, потому что осы имеют ровно такую же экологическую ценность, как и пчелы. Ученые даже предлагают начать специальную кампанию популяризации ос и улучшения их имиджа.

Источник: Krzysztof Niewolny/CC0

Участников исследования попросили оценить разных насекомых по шкале от минус 5 до плюс 5 (где минус 5 — самая отрицательная оценка, а плюс 5 — самая положительная).

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Пчелы в основном получили оценки от плюс трех и выше, а осы — от минус трех и ниже.

Респондентов также просили назвать их ассоциации со словом «пчелы» — это были «мед», «цветы», «опыление». А вот с осами ассоциируются «жало», «навязчивость», «опасный».

Но осы тоже опыляют цветы, убивают вредителей и так же полезны для окружающей среды, как и пчелы, утверждают ученые.

Исследование возглавляла доктор Сириан Самнер из Университетского колледжа Лондона. По ее словам, причина нелюбви к осам в том, что люди просто не знают об их важной роли в живой природе.

Источник: David Hablützel/CC0

«Люди не осознают их ценности, — считает она. — Пока вы думаете, что они претендуют на ваше пиво или бутерброд с вареньем, они гораздо больше озабочены поисками насекомых, чтобы прокормить свое потомство».

Сириан Самнер изучила все научные документы и исследования об осах и пчелах за последние 37 лет. Начиная с 1980 года, о пчелах было написано 886 исследований из 908, об осах — всего 22 исследования. Научный интерес к ним невелик.

Жало осы пугает, но жалит всего 1% ос | Источник: AFP 2018

Нехватка исследований о пользе ос тормозит усилия, предпринимаемые для их защиты в дикой природе. Поголовье ос в мире снижается из-за изменения среды обитания и климата.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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