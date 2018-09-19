Путин принял участие в освящении закладного камня главного военного храма

Источник: РИА Новости

Вместе с главой государства в церемонии участвовали министр обороны РФ Сергей Шойгу и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

После церемонии, как планируется, Путин проведет заседание Военно-промышленной комиссии, которая обеспечивает реализацию государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны страны, безопасности государства и правоохранительной деятельности.

О строительстве главного храма ВС РФ в честь Вознесения Христова изначально сообщил Сергей Шойгу. Идея получила благословение патриарха Кирилла.

Храм станет духовным, учебно-методическим и просветительским центром для военнослужащих, православных священников и граждан России.

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На его территории разместится выставочная экспозиция, посвященная истории становления российского государства и Вооруженных сил.

Высота храма будет достигать 95 метров (включая крест), общая площадь здания — 10,95 тысячи квадратных метров. Храм рассчитан на единовременное пребывание в нем до 6 тысяч человек.

Он будет иметь несколько престолов, центральный будет наименован в честь главного христианского праздника — Воскресения Христова, остальные будут посвящены небесным покровителям видов и родов Вооруженных сил.