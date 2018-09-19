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15:42 (мск), источник: РИА Новости

Путин принял участие в освящении закладного камня главного военного храма

ПАРК «ПАТРИОТ» (Московская обл.), 19 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии освящения закладного камня Главного храма Вооруженных сил, который планируется воздвигнуть на территории парка «Патриот» рядом с подмосковной Кубинкой к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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Источник: РИА Новости

Вместе с главой государства в церемонии участвовали министр обороны РФ Сергей Шойгу и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

После церемонии, как планируется, Путин проведет заседание Военно-промышленной комиссии, которая обеспечивает реализацию государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны страны, безопасности государства и правоохранительной деятельности.

О строительстве главного храма ВС РФ в честь Вознесения Христова изначально сообщил Сергей Шойгу. Идея получила благословение патриарха Кирилла.

Храм станет духовным, учебно-методическим и просветительским центром для военнослужащих, православных священников и граждан России.
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На его территории разместится выставочная экспозиция, посвященная истории становления российского государства и Вооруженных сил.

Высота храма будет достигать 95 метров (включая крест), общая площадь здания — 10,95 тысячи квадратных метров. Храм рассчитан на единовременное пребывание в нем до 6 тысяч человек.
Он будет иметь несколько престолов, центральный будет наименован в честь главного христианского праздника — Воскресения Христова, остальные будут посвящены небесным покровителям видов и родов Вооруженных сил.

Возведение храма будет осуществляться исключительно на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций. Для сбора пожертвований создан благотворительный фонд «Воскресение». Первым, кто пожертвовал средства на строительство храма, стал мичман Северного флота, вторым — Сергей Шойгу.

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