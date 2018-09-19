Космическое событие эпохи Карла Великого исправит хронологию

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Исследователи из Института леса им. В. Н. Сукачева Сибирского отделения РАН, Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН и Сибирского федерального университета совместно с зарубежными коллегами определили точный возраст около 500 срезов деревьев. Отталкиваясь от крупнейшей геомагнитной бури прошлого, так называемого события Карла Великого, ученым удалось установить несколько десятков точных последовательных хронологических серий на основе спилов древних деревьев. В будущем это заметно упростит точное датирование целого ряда исторических событий, а также некоторых катастрофических природных явлений. Соответствующая работа опубликована в Nature Communications.

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Хроники прошлого, как правило, не содержат детальных данных по климату, извержениям вулканов в удаленных районах мира и важным астрономическим явлениям. Между тем, для изучения истории человечества все эти события могут быть крайне важны: скажем, голод, приведший к Смутному времени в России, был вызван крупным извержением вулкана в Перу, и если бы у историков не было испанских колониальных летописей, то установить это было бы очень сложно. Для более ранних дописьменных эпох ценным было бы умение датировать события с точностью до года по тем или иным артефактам.

Авторы новой работы проанализировали 484 спила деревьев из 44 коллекций, собранных в различных регионах мира. Как известно, в умеренном климате две трети биомассы нарабатывается деревьями за пару самых теплых месяцев года, а в зимнее время ее наработки нет вообще, что формирует четко видимые годичные кольца.

Чтобы точно хронологически привязать кольца из этих 44 коллекций, исследователи использовали два события астрономической природы, ранее датированные по радиоизотопным колебаниям в ледяных кернах Антарктиды и Гренландии. Они произошли в 774 и 993 годах нашей эры, когда по всему миру внезапно увеличилось количество радиоактивного углерода-13. В изученных коллекциях образцы подвергли анализу на масс-спектрометрах.

Выяснилось, что в них есть два мощных пика содержания этого изотопа углерода. Один соответствовал 770-м годам, и авторы отождествили его с событием 774 года, а второй был найден в древесных кольцах, ранее отнесенных к 990-м годам нашей эры. Поэтому его связали с событием 993 года.

В первом случае содержание изотопа выросло на величину до 0,7 процента, а во втором примерно в полтора раза меньше.

Исследователи отмечают, что рост был во всех образцах, хотя часть из них была собрана в Южном полушарии. Это означает, что оба события были геомагнитными бурями огромной силы, начавшимися после вспышек на Солнце. Событие Карла Великого 774 года, по всей видимости, было сильнейшей из всех когда-либо зафиксированных геомагнитных бурь. Если бы его причиной была не вспышка на Солнце, а близкий взрыв сверхновой или гамма-вспышка от далекого астрофизического объекта, то количество радиоактивного изотопа углерода в разных полушариях было бы сильно разным. При геомагнитной буре заряженные частицы по линиям магнитного поля Земли спускаются и к южному, и к северному магнитному полюсу, в то время как при гамма-вспышке и иных событиях, не связанных с Солнцем, энергия частиц так высока, что они проходят сквозь магнитное поле Земли.