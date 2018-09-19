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16:11 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Пользователи Сети узнали страшный секрет о восьмибитной игре Duck Hunt

И многие не готовы принять эту информацию.

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Американский актер Сет Роген написал в Twitter пост, который наделал немало шума. Он вдруг вспомнил, как примерно 25 лет назад охотился на уток в популярной видеоигре Duck Hunt на консоли NES (в России она была распространена на приставке Dendy).

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Игроки должны были стрелять в уток из ружья, а верный пес приносил добычу. Но оказывается, в игре был секрет: летящей по небу уткой можно было управлять с помощью второго геймпада.

Роген признался, что обнаружил это, когда играл в Duck Hunt вместе со своей сестрой и случайно сел на джойстик. Актер сообщил, что рассказал бы об этом раньше, но тогда в детстве у него не было соцсетей. Однако почему он решил поделиться этим сакральным знанием именно сейчас — он не уточнил.

После обнародования этой информации, пользователи Сети начали бурные обсуждения. Не все верили словам Рогена, а потому актеру пришлось публиковать инструкцию к игре, в которой и была прописана возможность управления уткой.

Пост с разоблачением наделал немало шума. Пользователи никак не могли поверить, что в их любимой игре из 90-х был такой большой секрет.

Горячий совет, который опоздал на 25 лет, но тогда у меня не было Twitter. В Duck Hunt на Nintendo второй игрок мог управлять уткой.
Мы с сестрой обнаружили это, когда я случайно сел на джойстик и утка полетела в правый верхний угол экрана.
Хаха. Никто из нас не читал инструкцию.
Я чувствую, будто лишился детства.
Это должно быть фейковая новость. Или так, или вся моя жизнь была ложью.
Этого не может быть. Не может. Быть.
Это безумие. Мне нехорошо.
Вся моя жизнь была ложью. Почему, почему, почему это открылось только сейчас? Ящик Пандоры уже не закрыть.
Этот факт стоит мне как минимум двух друзей. Но я ни о чем не жалею. Не хочу дружить с теми, кто не может защитить нас от парочки уток, летающих зигзагом.
Я чувствую, как та охотничья собака смеется надо мной даже сейчас.
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