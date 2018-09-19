Пользователи Сети узнали страшный секрет о восьмибитной игре Duck Hunt

Американский актер Сет Роген написал в Twitter пост, который наделал немало шума. Он вдруг вспомнил, как примерно 25 лет назад охотился на уток в популярной видеоигре Duck Hunt на консоли NES (в России она была распространена на приставке Dendy).

Игроки должны были стрелять в уток из ружья, а верный пес приносил добычу. Но оказывается, в игре был секрет: летящей по небу уткой можно было управлять с помощью второго геймпада.

Роген признался, что обнаружил это, когда играл в Duck Hunt вместе со своей сестрой и случайно сел на джойстик. Актер сообщил, что рассказал бы об этом раньше, но тогда в детстве у него не было соцсетей. Однако почему он решил поделиться этим сакральным знанием именно сейчас — он не уточнил.

После обнародования этой информации, пользователи Сети начали бурные обсуждения. Не все верили словам Рогена, а потому актеру пришлось публиковать инструкцию к игре, в которой и была прописана возможность управления уткой.